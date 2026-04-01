西武主場開幕致勝安 林安可打出「名號」

林安可（右）敲出致勝二壘安打，賽後與另兩位投打功臣接受英雄訪問。 （取自西武獅官方臉書）

台製英雄 擊退歐力士

〔記者倪婉君／綜合報導〕「我是台灣來的安可！」28歲的林安可昨首次在西武獅主場開幕戰亮相，就用帶有致勝2分的二壘安打向球迷自我介紹，助隊以5：3擊敗歐力士，賽後不但站上英雄舞台，更用日語向現場球迷問好。

西武開季作客羅德3連戰收下1勝2敗，昨回到主場進行首戰。林安可連續3戰扛下4棒重任，前3打數雖未敲安，還吞下兩次三振，但8局下無人出局二、三壘有人，他相中歐力士洋投佩多摩的紅中變速球出手，一棒打破3：3僵局，助西武收下本季第2勝，更是主場首勝。

請繼續往下閱讀...

小島生涯首轟 岩城守勝

林安可和4局下敲出生涯首轟的捕手小島大河、9局上用15球守住勝利的投手岩城颯空，分別接受英雄訪問。小島大河和岩城颯空是西武去年選秀第1、2輪選進的大物，分別將別具意義的首轟球和首勝球珍藏下來，並秀給現場球迷看。

這是林安可首次在日職生涯敲出勝利打點，面對主持人提問顯得有些緊張，透過翻譯袁嘉迪表示，「我就是做好我上去打的策略，然後積極去攻擊。西武的球迷都很熱情，應援聲都很大聲，在場上打球的感覺很棒。」最後更用日語自我介紹他是台灣來的安可，希望大家多多指教。

此外，軟銀鷹昨拿下開季4連勝後，今中午將由徐若熙先發迎戰樂天金鷲，台灣球迷也期待他的初登板表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法