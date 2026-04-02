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拆彈手李超 味全逆轉買保險

2026/04/02 05:30

拆彈手李超 味全逆轉買保險味全龍投手李超6局下滿壘時上場拆彈，只失1分及時踩住煞車。
（記者廖耀東攝）

中信7局被倒灌7分落敗

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍與中信兄弟打完6局形成投手戰，被勝騎士壓制的打線在他退場後終於找到突破口，7局上趁中信啟動牛棚猛攻10人次灌進7分逆轉戰局，終場以8：2擊敗中信，李超於6局下滿壘時上場拆彈只失1分及時踩住煞車，生涯首次獲選單場MVP。

中信派睽違近1年傷癒復出的勝騎士先發，用77球投6局只失1分，靠打線於6局下搶下超前的第2分，以勝投候選人於領先時退場，味全7局上快速反撲，面對伍立辰、呂彥青共擊出7支安打含朱育賢3分彈，一舉以8：2逆轉戰局。味全新洋投蔣銲用81球投5局，被打2支安打失2分無關勝敗，郭天信、陳子豪都演出猛打賞。

朱育賢3分彈

郭天信、陳子豪猛打

總教練葉君璋指出，蔣銲的表現跟預期沒有太大落差，出現4次保送的主因在於主審的好球帶尺度，打線面對勝騎士擊出6支安打，擊球的紮實度其實不錯，只是缺少關鍵一擊，直到第7局才終於打開，李超繼3月29日後再次拆彈，在牛棚其實非常好用，目前在這個角色的表現還算穩定，球隊也會小心他的身體狀況。

李超表示，這場有很多打者都打得很好，能拿到MVP相當意外，上場時沒有別的想法，也不會去管局面如何、幾人在壘，就是盡全力解決眼前打者，隊上很多投手都有很優異的才能，也許自己的運氣比較好，能幫助球隊守住就很開心，「我的心臟其實沒有那麼大顆，一直坐雲霄飛車也是很可怕的。」

中信兄弟洲際連兩天主場票房分別為5281人和5123人，都不如統一亞太、樂天桃園兩地票房。

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