郭俊麟5局無失分 落下英雄淚

統一獅郭俊麟5局無失分，進帳等了630天的勝投。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅郭俊麟昨本季初先發繳出5局無失分，率隊以4：2斬斷富邦悍將跨季8連勝，進帳等了630天的勝投，由於退場時忍不住流淚，獅隊總教練林岳平賽後調皮模仿他，但也笑著說：「我很替他感到開心。」

苦等630天奪勝

亞太球場土投第1人

郭俊麟是本季首位獅隊先發土投，關關難過關關過，在2、3局共投4次四壞球、1次觸身球，最終都能化解危機，合計5局僅被敲1支安打，繼2024年7月10日完封勝後再拿到勝投，亦是獅隊在亞太球場的土投首勝，揮別去年戰績0勝5敗、防禦率9.62的大低潮。

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當郭俊麟退場時，投手教練潘威倫和霍斯曼都來向他致意，郭俊麟忍不住情緒湧上，用毛巾遮住臉部，百感交集。他坦言，低潮時間太久了，每次球隊需要時，自己都沒辦法挺身而出，「這場前3局保送太多，感覺又要重蹈覆轍，所幸自己想辦法守住，也很謝謝隊友守備的幫忙，守住關鍵局面。」

去年0勝5敗很煎熬

回憶去年一勝難求的球季，郭俊麟透露季中有一直在做改變，卻無法呈現在投球內容，甚至局數也拉不長，感覺怎麼投都被打或保送，自己覺得比較辛苦。

餅總在賽後勝利圍圈時，模仿他的哭哭表情，郭俊麟笑說，「我也不知道是在模仿我，還是覺得『我終於拿勝投了』，但他也知道我很久沒勝投了。」餅總則說，他並不意外郭俊麟會哭，「他很想貢獻球隊，今年第一場又危機四伏，他又有辦法守下來，完成自己的任務，我是我替他開心啦。」

林岱安初先發獲掌聲

富邦以7年5600萬大約簽下的林岱安，昨本季初先發就在老東家主場，2局上首打席獲得獅隊主場歡呼聲，應援團還為他演奏獅隊時期的應援曲，只是他該局滿壘未能建功，單場2支0，8局又遭換代打，本季首安尚未出爐。

獅隊開季3戰都在亞太成棒主球場，即便昨天是平日且短暫陰雨，仍吸引7889人進場，合計3戰有多達3萬8721人進場，票房開出紅盤，明晚起的清明連假將作客洲際、澄清湖。

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