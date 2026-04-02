陳文杰4安打猿 MVP等了549天

台鋼陳文杰昨繳4安猛打賞，只差二壘安打就能締造完全打擊。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕傷癒復出的陳文杰昨繳4安猛打賞，只差二壘安打就能締造完全打擊，打下2分打點獲選單場MVP，在他狂打猛轟領軍下，最終台鋼雄鷹就以6：1擊敗樂天桃猿，樂天開季4場只拿到7分，苦吞3連敗。

4場僅得7分 樂天3連敗

去年熱身賽陳文杰守外野向前接球時，因閃避後退接球的游擊手林家鋐而不慎受傷，送醫後診斷右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折整季報銷，今年開季傷癒復出，昨扛1棒守中外野。

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陳文杰首局敲一壘安打，3局上轟出兩分砲，自前年9月10日砲轟味全龍洋投艾璞樂之後，相隔568天再度開轟，苦主是樂天先發洋投麥斯威尼，5局上陳文杰先敲三壘安打，再靠曾子祐內野安打跑回團隊第4分，7局上第4打席挨觸身球，隨後盜上二壘，9局上再敲一壘安打，5次打擊全數上壘，4打數敲4安，打下2分打點、跑回3分，相隔549天再度獲選單場MVP。

「我也想拚完全打擊。」陳文杰說，前3打席結束就知道聽牌了，後面只擊出一壘安打，沒辦法，「我覺得全壘打還好，第1局安打比較開心，畢竟開季前兩場沒敲安，這支是本季首安，自己也會擔心怎麼還沒有安打。」

復健一年 完全打擊擦肩

歷經一年漫長復健期煎熬，陳文杰認為，外野守備跑動時擔心再受傷，謝謝防護員協助克服困難。

台鋼總教練洪一中指出，陳文杰受傷部位是腳踝，其他部位經過一年休息不只是復健而已，身體機能可能因訓練強化，整個都變好了。

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