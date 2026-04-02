台將第6人！ 徐若熙日職初登板奪勝

徐若熙日職生涯初登板表現

小久保︰非常可靠的投手

軟銀徐若熙成為史上第6位日職初登板就奪勝投的台灣投手。（西日本新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕徐若熙昨在日職軟銀生涯初登板，對樂天金鷲繳出6局6K無失分好投，加上隊友柳田悠岐、近藤健介雙轟出擊，終場6：1狂掃開幕5連勝，徐若熙成為史上第6位日職初登板就奪勝投的台灣投手，監督小久保裕紀直呼：「非常可靠的投手！」

對金鷲開場

連投11顆火球

徐若熙昨在寒冷的仙台市宮城球場用連續11顆火球開場，對首打席佐藤直樹飆首K，2局下改成變化球為主軸，在投捕搭檔海野隆司的引導和2次盜壘阻殺的協助，以變相9上9下開場。

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徐若熙表示，畢竟是第一次對上樂天，對打者還不熟悉，「但海野有效領導我，讓我能投得比較輕鬆。」樂天辰己涼介從徐若熙手中敲雙安，但在6局一、二壘有人敲雙殺打，讓徐若熙收下優質先發，辰己坦言：「不論直球還是變化球，徐若熙都投得非常出色。」

6局飆6K、0失分

想投7局遭拒

徐若熙86球投6局，僅被敲3安，猛飆6次三振，成為郭源治、郭泰源、張誌家、林恩宇和郭俊麟後，台灣史上第6位初登板勝利投手。小久保透露，徐若熙原本還想投，但考量天氣寒冷，教練團必須要幫他踩煞車，「他用好表現來完成自己的初登板，非常可靠的投手。」

背負日本一勁旅的期待，徐若熙原在2月首度實戰投打練習挨打，最快球速148公里，但在投手教練倉野信次的調教後球速回升，趕上經典賽好投，並在日職初登板完美演出。他說，倉野的指導容易理解，特別是左手的使用方式，從春訓開始不斷練習，現在已漸漸抓到感覺。

日職公辦熱身賽結束後，軟銀老大哥上澤直之、松本晴和洋投史都華還為徐若熙舉辦歡迎會，協助他融入團隊，如今他在日職初登板好投，小久保直言，知道去年徐若熙在休6天的輪值最多只有操作3週，「我們會很小心栽培他、使用他。」

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