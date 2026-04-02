世足48隊出爐 義大利連3屆無緣會內

義大利男足已連3屆無緣世界盃會內賽。（路透）

義媒稱第3次世界末日

2026世界盃分組名單

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利男足昨在歐洲區附加賽功虧一簣，被波士尼亞與赫塞哥維納1：1逼進PK大戰，最終1：4飲恨，曾4度奪冠的「藍衫軍」已連3屆無緣世界盃會內賽，媒體痛批是「第3次世界末日」。

義大利錯失1：0領先，上半場第41分鐘後衛巴斯托尼犯規領紅牌退場，陷入10打11劣勢，最終先盛後衰，也讓波赫自2014年以來，隊史第二度勇闖6月世界盃會內賽，義國《體育報》在頭版社論中形容，此次出局形同「第3次世界末日」，並直言：「已經沒有人感到震驚或覺得這是意外災難，反而逐漸變成常態。」

請繼續往下閱讀...

曾在1934、1938、1982與2006年封王的歐洲傳統強權，如今再度無緣世界盃，義大利後衛史賓納索拉回應：「直到現在都難以相信我們被淘汰了，而且是以這種方式。」主帥賈圖索坦言如此結局難以接受，「個人深表歉意，不論國家隊或俱樂部層級，我們都面臨困難挑戰。」

相隔40年 伊拉克搭上車

反觀伊拉克突破中東戰火等重重困境，洲際附加賽2：1險勝玻利維亞，相隔40年重返世界盃，也是本屆擴編至48隊後，最後一支躋身會內賽隊伍。澳洲籍總教練阿諾德說：「雖然球員們處境非常艱難，但我為全隊感到高興，他們都是非常棒的小伙子，我也為4600萬伊拉克人民開心，希望這能改變外界對這國家和足球的看法，就讓我們震撼世界盃吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法