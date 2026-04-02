世界盃桌球賽》逆轉非洲冠軍 林昀儒返16強

林昀儒逆轉擊敗埃及一哥阿薩爾，拿下分組第一。 （取自ITTF官網）

燈光攪局

去年止步小組賽

〔記者許明禮／台北報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在澳門世界盃桌球賽男單分組預賽最後一戰，以3：1逆轉非洲盃冠軍埃及名將阿薩爾，以兩戰全勝戰績登上分組第一，晉級16強，也揮別去年在決勝關頭因大會燈光攪局遭淘汰的陰霾。

面對世界排名32的阿薩爾，林昀儒首局還在適應對手球路，很快的以2：11讓出，但次局起他迅速做出調整，完全掌控比賽節奏，以11：7、11：6、11：8連下三城。

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林昀儒表示，雙方之前沒打過，但他很久以前就知道阿薩爾這名好手，他的整體實力非常好，也看了很多他的比賽，但一上場還是有些小慌亂，連續球的注意力也不夠。第2局起就是要求自己多一點耐心，並轉換心態，用拚對手的心態去打。

林昀儒在2019年世界盃打敗中國傳奇名將馬龍摘下銅牌，也是台灣球員在世界盃史上唯一男單獎牌，去年則在預賽最後一役受到燈光影響，最終以1：3敗給好友德國名將奧恰洛夫，止步小組賽，今年重返16強，也完成賽前的小目標，至於下一個目標，小林說，「再往前走一輪!」

葉伊恬、鄭怡靜

無緣晉級

女單方面，18歲小將葉伊恬以0：3不敵世界排名第3的中國女將陳幸同，台灣一姐鄭怡靜也連輸3局敗給今年非洲盃女單冠軍、18歲埃及新星漢娜.高達，戰績都是1勝1負，名列分組第二，無緣晉級。

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