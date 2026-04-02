自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世界盃桌球賽》逆轉非洲冠軍 林昀儒返16強

2026/04/02 05:30

林昀儒逆轉擊敗埃及一哥阿薩爾，拿下分組第一。 （取自ITTF官網）林昀儒逆轉擊敗埃及一哥阿薩爾，拿下分組第一。 （取自ITTF官網）

燈光攪局

去年止步小組賽

〔記者許明禮／台北報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在澳門世界盃桌球賽男單分組預賽最後一戰，以3：1逆轉非洲盃冠軍埃及名將阿薩爾，以兩戰全勝戰績登上分組第一，晉級16強，也揮別去年在決勝關頭因大會燈光攪局遭淘汰的陰霾。

面對世界排名32的阿薩爾，林昀儒首局還在適應對手球路，很快的以2：11讓出，但次局起他迅速做出調整，完全掌控比賽節奏，以11：7、11：6、11：8連下三城。

林昀儒表示，雙方之前沒打過，但他很久以前就知道阿薩爾這名好手，他的整體實力非常好，也看了很多他的比賽，但一上場還是有些小慌亂，連續球的注意力也不夠。第2局起就是要求自己多一點耐心，並轉換心態，用拚對手的心態去打。

林昀儒在2019年世界盃打敗中國傳奇名將馬龍摘下銅牌，也是台灣球員在世界盃史上唯一男單獎牌，去年則在預賽最後一役受到燈光影響，最終以1：3敗給好友德國名將奧恰洛夫，止步小組賽，今年重返16強，也完成賽前的小目標，至於下一個目標，小林說，「再往前走一輪!」

葉伊恬、鄭怡靜

無緣晉級

女單方面，18歲小將葉伊恬以0：3不敵世界排名第3的中國女將陳幸同，台灣一姐鄭怡靜也連輸3局敗給今年非洲盃女單冠軍、18歲埃及新星漢娜.高達，戰績都是1勝1負，名列分組第二，無緣晉級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中