自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

千萬低調 中職9人合組「薪」天團

2026/04/03 05:30

2026年中職千萬年薪球員2026年中職千萬年薪球員

20年前陳金鋒 千萬年薪始祖

〔記者羅志朋／台北報導〕今年中職年薪超過千萬的球員達9人，且6隊都有「千萬級」球星，皆寫下新高，20年前陳金鋒以年薪1000萬加盟La new熊締造新紀元，如今已不再是稀有產物。

2006年，中職仍未走出職棒簽賭事件低谷，自美返台的陳金鋒以救世主降臨，簽6年複數年約，前3年都保障千萬年薪，已經比大聯盟最低年薪32.7萬美元還高，當時被稱為遙不可及的「天價」合約。

如今，中職谷底翻身，本季年薪破千萬球員包括富邦悍將張育成，樂天桃猿林立，統一獅陳傑憲、江少慶，台鋼雄鷹黃子鵬、王柏融，味全龍陳子豪、朱育賢和中信兄弟王威晨，除了球團公布黃子鵬月薪105萬（年薪1260萬）與王威晨月薪84萬（年薪1008萬），加上本報掌握江少慶月薪107萬（年薪1284萬），其他6人實際薪資一律蓋牌，球團和球員對宣佈高身價不鬆口，仍是抱持「千萬小心」的保守、落後職業觀念。

其中，張育成年薪近2000萬是中職37年來最頂薪本土球員，前年季中他以選秀狀元之姿加盟富邦，簽下3.5年最高總值9250萬合約，只是月薪仍是謎，推測月薪至少160萬、年薪近2000萬，附帶高額激勵獎金。

本季榮景看漲 6隊都有千萬級球星

另外，去年底樂天與林立簽下8年最高總值1.8億合約，推測平均月薪超過160萬，只是逐年月薪同樣是個謎，推估本季他的月薪在全聯盟僅次於張育成。

陳傑憲去年開季前收到獅隊端出的10年最高總值2億合約，保障薪資1億6800萬，平均月薪140萬，不過領隊蘇泰安強調，有幾年多於或少於140萬，平均下來是140萬。換句話說，本季陳傑憲月薪同樣沒揭露，推估是全聯盟「薪水三哥」。

值得一提的是，江少慶只簽1年合約，王柏融複數年合約來到最後1年，球季結束兩人將面臨千萬年薪保衛戰。

悍將張育成年薪推測近2000萬。（資料照）悍將張育成年薪推測近2000萬。（資料照）

獅隊陳傑憲是中職史上首位「2億男」。（資料照）獅隊陳傑憲是中職史上首位「2億男」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中