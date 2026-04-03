千萬低調 中職9人合組「薪」天團

2026年中職千萬年薪球員

20年前陳金鋒 千萬年薪始祖

〔記者羅志朋／台北報導〕今年中職年薪超過千萬的球員達9人，且6隊都有「千萬級」球星，皆寫下新高，20年前陳金鋒以年薪1000萬加盟La new熊締造新紀元，如今已不再是稀有產物。

2006年，中職仍未走出職棒簽賭事件低谷，自美返台的陳金鋒以救世主降臨，簽6年複數年約，前3年都保障千萬年薪，已經比大聯盟最低年薪32.7萬美元還高，當時被稱為遙不可及的「天價」合約。

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如今，中職谷底翻身，本季年薪破千萬球員包括富邦悍將張育成，樂天桃猿林立，統一獅陳傑憲、江少慶，台鋼雄鷹黃子鵬、王柏融，味全龍陳子豪、朱育賢和中信兄弟王威晨，除了球團公布黃子鵬月薪105萬（年薪1260萬）與王威晨月薪84萬（年薪1008萬），加上本報掌握江少慶月薪107萬（年薪1284萬），其他6人實際薪資一律蓋牌，球團和球員對宣佈高身價不鬆口，仍是抱持「千萬小心」的保守、落後職業觀念。

其中，張育成年薪近2000萬是中職37年來最頂薪本土球員，前年季中他以選秀狀元之姿加盟富邦，簽下3.5年最高總值9250萬合約，只是月薪仍是謎，推測月薪至少160萬、年薪近2000萬，附帶高額激勵獎金。

本季榮景看漲 6隊都有千萬級球星

另外，去年底樂天與林立簽下8年最高總值1.8億合約，推測平均月薪超過160萬，只是逐年月薪同樣是個謎，推估本季他的月薪在全聯盟僅次於張育成。

陳傑憲去年開季前收到獅隊端出的10年最高總值2億合約，保障薪資1億6800萬，平均月薪140萬，不過領隊蘇泰安強調，有幾年多於或少於140萬，平均下來是140萬。換句話說，本季陳傑憲月薪同樣沒揭露，推估是全聯盟「薪水三哥」。

值得一提的是，江少慶只簽1年合約，王柏融複數年合約來到最後1年，球季結束兩人將面臨千萬年薪保衛戰。

悍將張育成年薪推測近2000萬。（資料照）

獅隊陳傑憲是中職史上首位「2億男」。（資料照）

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