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經營球場攢本錢 別走公版球場老路

2026/04/03 05:30

洪一中（資料照）洪一中（資料照）

12強冠軍、大巨蛋 高薪關鍵原因

〔記者羅志朋／台北報導〕中職年薪破千萬球員達9人再創歷史新高，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，12強世界冠軍和大巨蛋雙重效應是關鍵，不過台灣需要更多巨蛋和有特色的戶外球場，才能吸引更多球迷進場，進而提升球團收入，讓球員薪資更上一層樓。

去年中職例行賽場均首破萬人，票房收入衝破17億再刷紀錄，即使如此，洪總直言，台灣棒球還沒完全深入一般人生活，經典賽若打進8強可望再創高峰，可惜未能如願，若要讓更多人願意進場看球，球場設備一定要升級。

「台灣都是政府蓋的公版球場。」洪總說，國內職棒球場沒什麼特色，很難吸引非棒球迷進場，即使不蓋巨蛋，至少也要蓋出類似像小聯盟一樣有特色的球場，大家才會想要一再進場，「看球不是重點，重點是氛圍，把氣氛做出來，人家才會想要進來。」

經營球場攢本錢 別走公版球場老路台鋼將與台壽協調澄清湖球場租用事宜，並催生高雄巨蛋。
（資料照）

蓋巨蛋與特色球場 開創強大吸客力

洪總強調，近年台灣天氣愈來愈熱，特別是南台灣，真的需要一座巨蛋，否則夏天誰願意進來看球，熱得要命。

近期高雄市政府推出，包含澄清湖球場在內的「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都市更新案」，台鋼集團並未投標，而由中信集團旗下的台灣人壽得標，並租賃澄清湖球場9年11個月，台鋼昨表示，將與台壽協調澄清湖球場租用事宜，同時喊話下一階段目標是催生高雄巨蛋。

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