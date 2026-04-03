自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新聞分析／向南科新貴招手 亞太球場必須做更多

2026/04/03 05:30

亞太主球場開季3戰票房改寫台南球場紀錄。（資料照）亞太主球場開季3戰票房改寫台南球場紀錄。（資料照）

〔記者龔乃玠／新聞分析〕亞太成棒主球場開季前3戰吸客3萬8721人，打破1995年台南球場的2萬8500人，寫下中職在台南開季前3戰最多紀錄，但才開打沒多久，無論獅隊總教練林岳平、獅迷或美食店家都呼籲台南市府早日讓亞太成為獅隊真正的家，雙方若無法進一步合作，球場營運的腳步恐會落後其他有職業隊的縣市。

獅受制租約 營運難施展

日職各隊在主場開幕都會精心設計綜合演出節目，費盡心思帶給球迷新鮮感，並年年增設「特殊席」，盼能吸引不同客群穩固票房基礎，但亞太在獅隊尚未認養下，能端給球迷的只有新鮮感和基本硬體。場內飲食部分，由於店面使用需額外收費，僅內野有店面，外野兩側的多個空間空蕩蕩，獅隊無法自由使用。

就連需要明火而在戶外設攤的店家，由於南市體育局臨時的政策調整，過去在舊台南球場受獅迷喜愛的美食，包含國寶香腸、台灣番薯丸等多家店家和餐車，僅在亞太擺3場就謝幕，有店家早已花數十萬備料，卻因市府無預告調整做白工，備感無奈。

球迷觀戰體驗 大打折扣

正當其他球場增設「特殊席」、LED環型螢幕打造燈光秀提升觀戰體驗，亞太主球場仍在想辦法填飽球迷肚子。而在3月31日和4月1日的2場吸客1萬5221人的平日賽事，有別於舊台南球場買半票、學生票居多，來亞太買全票球迷變多了，顯示在南科的上班族願意進場看球。若要鞏固這些客群，球場必須變得更有趣、更舒服。

但目前只是「租客」的獅隊，在租約中有許多限制，很難在觀眾席做變化，只能先用活動滿足球迷。而在開幕戰長官介紹時，獅迷用對待蔡鎮宇的方式來招呼體育局長陳良乾，顯示對亞太有更深的期待。44歲獅迷李先生就說，希望獅隊能認養亞太，提升球迷觀戰體驗。

中職今起進入4天清明連假黃金檔期，季後整修的多座球場將開門迎客，現在球迷接受高票價，但也對球場的軟硬體有更高要求，沒比較、沒傷害，對老球場更新期望如此，對新服役的亞太有更高期許。

清明連假瘋棒球清明連假瘋棒球

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中