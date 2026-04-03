新聞分析／向南科新貴招手 亞太球場必須做更多

亞太主球場開季3戰票房改寫台南球場紀錄。（資料照）

〔記者龔乃玠／新聞分析〕亞太成棒主球場開季前3戰吸客3萬8721人，打破1995年台南球場的2萬8500人，寫下中職在台南開季前3戰最多紀錄，但才開打沒多久，無論獅隊總教練林岳平、獅迷或美食店家都呼籲台南市府早日讓亞太成為獅隊真正的家，雙方若無法進一步合作，球場營運的腳步恐會落後其他有職業隊的縣市。

獅受制租約 營運難施展

日職各隊在主場開幕都會精心設計綜合演出節目，費盡心思帶給球迷新鮮感，並年年增設「特殊席」，盼能吸引不同客群穩固票房基礎，但亞太在獅隊尚未認養下，能端給球迷的只有新鮮感和基本硬體。場內飲食部分，由於店面使用需額外收費，僅內野有店面，外野兩側的多個空間空蕩蕩，獅隊無法自由使用。

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就連需要明火而在戶外設攤的店家，由於南市體育局臨時的政策調整，過去在舊台南球場受獅迷喜愛的美食，包含國寶香腸、台灣番薯丸等多家店家和餐車，僅在亞太擺3場就謝幕，有店家早已花數十萬備料，卻因市府無預告調整做白工，備感無奈。

球迷觀戰體驗 大打折扣

正當其他球場增設「特殊席」、LED環型螢幕打造燈光秀提升觀戰體驗，亞太主球場仍在想辦法填飽球迷肚子。而在3月31日和4月1日的2場吸客1萬5221人的平日賽事，有別於舊台南球場買半票、學生票居多，來亞太買全票球迷變多了，顯示在南科的上班族願意進場看球。若要鞏固這些客群，球場必須變得更有趣、更舒服。

但目前只是「租客」的獅隊，在租約中有許多限制，很難在觀眾席做變化，只能先用活動滿足球迷。而在開幕戰長官介紹時，獅迷用對待蔡鎮宇的方式來招呼體育局長陳良乾，顯示對亞太有更深的期待。44歲獅迷李先生就說，希望獅隊能認養亞太，提升球迷觀戰體驗。

中職今起進入4天清明連假黃金檔期，季後整修的多座球場將開門迎客，現在球迷接受高票價，但也對球場的軟硬體有更高要求，沒比較、沒傷害，對老球場更新期望如此，對新服役的亞太有更高期許。

清明連假瘋棒球

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