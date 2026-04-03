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專訪》壯大台灣隊 卡總提議從基層打底

2026/04/03 05:30

卡米諾斯認為台灣隊若要強盛，必須有長遠培訓計畫，應該由籃協帶頭做起。（資料照）卡米諾斯認為台灣隊若要強盛，必須有長遠培訓計畫，應該由籃協帶頭做起。（資料照）

專訪／記者粘藐云

領航猿總教練卡米諾斯滿意在台灣的生活，被球迷敲碗帶國家隊。（資料照）領航猿總教練卡米諾斯滿意在台灣的生活，被球迷敲碗帶國家隊。（資料照）

台灣男籃近來在亞洲盃和世界盃籃球資格賽雖打出競爭力，但面對日本、中國等勁旅，要突破仍有難度。今年世界盃資格賽領航猿有多名球員入選，總教練卡米諾斯也曾和國家隊主帥圖齊交流，他認為，國家隊若要強盛，基層培育是重點，應該由籃協帶頭做起。

國家隊能繳出佳績，卡米諾斯不諱言，多少和球員天賦有關，「日本這幾年崛起，因為有富樫勇樹、渡邊雄太這樣的優秀球員，先前西班牙、立陶宛也剛好是黃金世代，因此能在國際賽打出好成績，但這些球員退休後成績也下滑。」儘管如此，卡總仍強調，國家隊要在國際立足，不可能單靠球員天賦，長遠培訓計畫才是關鍵。

U16、U18開始規劃 長遠培訓才是關鍵

卡總舉例，為進軍奧運，日本從U16、U18層級已開始規劃，「台灣必須建立自己的體系和長遠計畫，且由籃協做起，不能只丟給高中和基層教練，比如找約15至25名青少年球員定期訓練、建立連結，至少都曾一起打過球，而不是像現在等到快比賽才開始一起訓練，沒有事先做好準備，球員天賦再好也難取得佳績。」

球迷敲碗帶國家隊 卡總︰職籃幫練兵

至於球迷期盼卡米諾斯能加入台灣國家隊，他笑說：「很感謝大家的認可，但我對於目前工作很滿意，希望繼續幫助領航猿打出好成績，爭取下一張合約。」身為職籃教練，他也能在球隊裡把球員訓練好，讓他們成為國家隊的可用之兵。

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