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首節狂轟53分 綠衫軍破隊史

2026/04/03 05:30

塞爾提克塔圖姆（左）締造復出以來首次大三元。（路透）塞爾提克塔圖姆（左）締造復出以來首次大三元。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克昨火力全開，第一節就轟下53分打破隊史首節得分紀錄，終場以147：129撲滅熱火，塔圖姆也締造復出以來首次大三元。

金塊中鋒約基奇締造連續2季場均大三元，史上第2人。（美聯社）金塊中鋒約基奇締造連續2季場均大三元，史上第2人。（美聯社）

史上僅次勇士首節55分

綠衫軍首節28投20中，包括11記三分球，豪取53分，是聯盟史上首節得分第二高，僅次勇士2023年對拓荒者的55分，布朗攻下43分、另有7次助攻；塔圖姆進帳25分、18籃板，11助攻，從阿基里斯腱傷勢回歸後首次完成大三元，近3戰累積83分、35記籃板與24次助攻，綠衫軍上次有球員在3場比賽達成上述數據，要追溯至1990年4月的名人堂傳奇柏德。

熱火主場失147分最多

塞爾提克攻下147分追平隊史客場第二高分，也讓熱火寫下隊史在主場最高失分紀錄，綠衫軍總教練馬祖拉肯定子弟兵執行力出色，「通常手感火熱的時刻，大家都會開始亂投，但我們沒有，仍持續尋找好的出手機會。」

連2季場均大三元 約基奇史上第2人

另外，金塊中鋒約基奇昨繳15分、17籃板、12助攻，拿到生涯第196次大三元，率隊以130：117擊敗爵士，本季出賽61場，平均繳出27.7分、13籃板、10.8助攻，即使接下來5戰所有數據都掛蛋，仍確定締造場均大三元，也是繼魏斯布魯克之後，史上第2位連續2季場均大三元的球員。

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