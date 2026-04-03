TPVL季後賽賽程出爐 冠軍賽連打5天挨批

台灣職業排球聯盟昨公布元年季後賽賽程，台中連莊首輪將對上桃園雲豹。（TPVL提供）

魏雲龍︰4球團討論後定案

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）昨公布元年季後賽、總決賽賽程，其中總冠軍賽連打5天的安排遭批不夠職業，聯盟執行長魏雲龍解釋，考量票房及場地，這是4球團討論後的最佳方案。

5/22首輪開戰 3戰2勝制

TPVL 4隊都確定有季後賽可打，隨著例行賽進入尾聲，排名也底定，例行賽第一的台中連莊首輪將對上第四的桃園雲豹，第二的台鋼天鷹將迎戰第三的台北伊斯特，比賽將於5月22日展開，採3戰2勝制，率先取得2勝隊伍晉級總決賽。

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總決賽將於5月29日開打，採5戰3勝制，若打到最終戰才分出勝負，球員得歷經連戰5天的魔鬼賽程，增添受傷風險，比賽精彩度也會因選手體力下滑大打折扣，放眼日、韓職排聯賽都不會這樣安排。

魏雲龍說：「扣掉交通、賽前與賽後準備，球員基本上會有10到12小時的休息時間，休息時數應是足夠。」

首年準備較匆促 明年會安排休兵日

魏雲龍表示，「考量到票房和場地，把前3場賽事安排在五、六、日，也是希望能讓球迷踴躍進場。」他坦言，聯盟第一年在場地租借準備較匆促，但第二年勢必會調整，安排適時休兵日。

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