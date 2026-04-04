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沒有懸念 林郁婷沉潛19個月復出奪牌

2026/04/04 05:30

沒有懸念 林郁婷沉潛19個月復出奪牌林郁婷（右二）晉級亞錦賽女子60公斤級4強，下週一將爭奪金牌戰門票。
（教練曾自強提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷昨在拳擊亞錦賽女子60公斤級8強賽，以5：0輕取頭號種子、日本田口綾華，順利挺進4強，確定有獎牌入袋，下週一將和北韓女將元恩景爭奪金牌戰門票。

沒有懸念 林郁婷沉潛19個月復出奪牌黃筱雯（右二）挺進亞錦賽女子54公斤級4強。
（拳擊協會提供）

消弭性別雜音

林郁婷性別爭議風波始末林郁婷性別爭議風波始末

重返國際舞台

30歲的林郁婷生涯兩度在世錦賽奪金，無奈在2023年世錦賽奪銅後，卻因「性別生化檢測異常」遭取消資格，但當時獲得國際奧會（IOC）力挺，她依舊能在國際賽亮相，同時頂住各方壓力和惡意攻擊，在2023年杭州亞運、2024年巴黎奧運都摘下女子57公斤級金牌。

升量級60公斤

亞錦賽4強保底銅牌

林郁婷去年配合世界拳擊聯盟（World Boxing）性別資格審查，因而無法在國際賽亮相，直到今年3月WB正式公告她的資格符合，確定能參加WB所舉辦的女子組比賽。即便無法出賽，自律的林郁婷依舊維持訓練、控制體重，同時因應量級調整，改打60公斤級賽事。

暌違19個月重返國際擂台，林郁婷身手依舊，首戰以5：0輕取泰國女將索努克；昨在8強賽她面對田口綾華，開賽雖先適應一下對手節奏，但很快憑藉著身材優勢壓制對手，最後以5：0快意取勝。

對於林郁婷狀態，教練曾自強表示，畢竟有段時間沒比賽，還有待調整，但經過這兩戰有越來越好的趨勢。看著愛徒重返國際舞台，曾自強說：「很替她感動，終於證明了我們資格是沒問題的，過去這段時間多少面對一些歧視性的字眼，我也鼓勵她，無論輸贏都要拿出正確的態度來面對比賽。」

林郁婷下一戰要碰上北韓好手元恩景，過去沒有交手紀錄，曾自強認為，這是升量級後首場國際賽，剛好可以藉此適應不同對手。

黃筱雯、郭怡萱

都挺進4強

其他台灣選手，世界排名第1的黃筱雯在女子54公斤級8強賽以5：0輕取泰國女將奈妮加；郭怡萱則在女子51公斤級以3：2險勝南韓勁敵朴初瓏，皆挺進4強。

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