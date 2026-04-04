世界盃》林昀儒痛宰中國新星 今強碰張本

林昀儒重返世界盃男單8強。（資料照，取自ITTF官網）

8強賽宿敵交鋒

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨於2026年澳門世界盃桌球賽男單16強，挾局數4：1輾壓19歲中國新星溫瑞博重返8強，今日再戰「一生之敵」日本悍將張本智和，龍爭虎鬥備受矚目。

林昀儒2019年世界盃曾獲男單銅牌，當時力退中國名將馬龍一戰成名；如今24歲的台灣一哥捲土重來，兩戰全勝穩居分組第一，繼2024年再闖16強。面對來勢洶洶的溫瑞博，世界排名第7的林昀儒熱機迅速，擰拉與前三板銜接速度壓制後浪，開賽11：7、11：5連下兩局，儘管第3局遭遇對手反撲5：11丟掉，他隨即調整回穩滅火，左手正拍強攻終以11：7、11：7順利關門。

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去年7月中國乒超聯賽第二階段，林昀儒曾直落三擊敗代表安徽中程單招基地的溫瑞博；今年初杜哈球星挑戰賽，兩人原有望32強對決，但小林身體不適退賽，兵不血刃晉級的溫瑞博，最終也獲亞軍。如今再相逢林昀儒一路壓制，退役中國名將周雨分析：「溫瑞博目前非常害怕速度型選手， 完全無法適應林昀儒的打法，往往在還沒進入相持階段前就已陷入被動。」

林昀儒將與22歲宿敵張本智和拚4強門票，戰況精彩可期，過往國際賽交手13回，林昀儒雖以4勝9敗居下風，今年雙雄對決兩次，各取1勝平分秋色，上月WTT重慶冠軍賽激鬥6局惜敗的小林，已迫不及待復仇雪恥。

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