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黃蜂射日 菜鳥誕生新紀錄

2026/04/04 05:30

庫尼普爾改寫黃蜂隊史三分球紀錄。（法新社）庫尼普爾改寫黃蜂隊史三分球紀錄。（法新社）

庫尼普爾

累計261顆三分球

〔記者粘藐云／綜合報導〕黃蜂新秀庫尼普爾昨在比賽中投進4顆三分球、攻下20分，助隊以127：107擊敗太陽，他在這季累積投進261顆三分球，締造隊史單季最多三分球紀錄，而黃蜂目前也以41勝36負排在東部第8，朝著季後賽門票前進。

20歲的庫尼普爾在去年選秀會以首輪第4順位被黃蜂選中，菜鳥年即展現射手本色，他在今年2月僅用59場比賽就打破了穆雷在2022-23球季創下的206顆新秀三分球紀錄。昨天和太陽一戰，他投進4顆三分球，成功超越沃克在2018-19球季所寫下的單季260顆三分球隊史紀錄。

庫尼普爾表示，能將個人榮譽和球隊在本賽季成功結合一起是件很棒的事，尤其在主場獲得球迷支持，很開心看到球隊在歷經低谷後，狀態提升。他透露，賽前曾和前輩沃克交流過三分球隊史紀錄這件事，「他要我今晚就把這紀錄拿下來，但其實我前兩場加起來才投進1顆三分球而已，我也有告訴他，當時他應該多投一些三分球的。」

火箭晉級季後賽

黃蜂昨面對太陽，團隊命中率52%，雖一度落後到雙位數，但在次節超車後一路維持領先，布里吉斯繳出全隊最高25分；太陽方面，J.格林攻下全隊最高25分、7助攻。西部第7的太陽昨輸球後，和第5的火箭勝差來到5.5場，火箭提前鎖定季後賽門票。

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