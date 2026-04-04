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I.湯瑪斯證實 收過台灣職籃邀約

2026/04/04 05:30

湯瑪斯當訓練營老師，指導小球員。（主辦單位提供）湯瑪斯當訓練營老師，指導小球員。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕身高175公分的「小刺客」I.湯瑪斯受邀來台擔任「NBA未來之星邀請賽」嘉賓，目前仍志在重返NBA的他，昨在訓練活動中也勉勵台灣小球員，「放棄是最容易的事，難的是堅持下去。」

I.湯瑪斯在2016-17年效力塞爾提克期間打出生涯代表作，他繳出場均28.9分、5.9助攻數據，率隊一路殺進東部冠軍賽，只是之後表現載浮載沉，成為籃球浪人，在2023-24年結束後就未獲得任何NBA球隊合約。

昨在活動中被小球員詢問是否想過放棄？I.湯瑪斯坦言，在漫長的職業旅程中，確實有很多次因為心理壓力而萌生退意，「但那些時刻正是你必需繼續堅持的時候，當事情變得非常困難時，那種感覺是正常的，你得接納那些情緒，保持前進並不斷突破。」

值得一提的是，過去曾有傳言I.湯瑪斯要來台灣職籃打球，對此他也直接證實有球隊找過他，同時表達自己並不會排斥到任何地方打球，「我聽說這裡的聯賽水準很高，也有很多美國球員在這裡打球，我不會拒絕任何機會。」

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