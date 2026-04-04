10K擊不倒悍將 新莊城堡開門紅

7局下張育成敲回超前分，率悍將拿下主場開幕戰勝利。

（記者陳志曲攝）

韌性十足逆轉勝

新莊球場開季首戰吸引滿場1萬1600名觀眾。（記者陳志曲攝）

戰績續居龍頭

張奕中繼奪勝投，暫居勝投王。

（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕今年開季的富邦悍將真的不一樣了！即便打線合計遭到10次三振，兩度處於落後都有辦法追平，7局下靠張育成關鍵安打攻下超前分，在新莊城堡本季首戰以3：2演出逆轉勝，還送給樂天桃猿4連敗，滿場1萬1600名觀眾也見證富邦以3勝1敗續居戰績首位，張奕再次扮演「勝投怪盜」，出賽2場才投2局已拿2勝暫居勝投王。

富邦前6局兩度靠范國宸擊出二壘安打追平比數，7局上張奕登板，用12球演出3上3下，7局下戰局立刻翻轉，王念好開局選到保送，靠林岳谷犧牲觸擊送上二壘，前3打席都遭三振的張育成擊出二壘安打，富邦以3：2首次超前，張奕取得勝投資格，廖任磊、曾峻岳各投1局合力守勝。張育成獲選單場MVP，賽後還與被副領隊林威助拱上頒獎台的總教練後藤光尊一起跳舞。

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張育成致勝安

張奕投2場2局拿2勝

張育成指出，因為前3打席都被三振，第4打席以擊到球為主，雖然結果是好的，畢竟打線吞10K，球員要努力做出很多改變，樂天先發投手曾家輝很厲害，成功擾亂打者的節奏，今年打線多了洋將邦力多，對方投手一定會謹慎投球，這對富邦打線會有很好的提升；至於總教練上台跳舞，張育成完全沒被告知，「他跳得很好，可以多跳一點，希望每次贏球，都可以看到他上去跳！」

張奕表示，今年的角色就是後援，勝投可遇不可求，雖然希望中繼點也可以進帳，但沒辦法，球隊剛好幫很多忙，這場很巧，與前次在台南對統一獅一樣，也從王念好開始，「逆轉的時候，我正在做伸展，看到育成安打的瞬間，我笑了，游霆崴說『又是你！』，我只能笑笑地回『對，又是我』，感謝他們，我才有勝投，我沒拿過勝投王，也沒想那麼多，應該很快就會被超越。」

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