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羅力改行當球探 新莊登板挖地瓜

2026/04/04 05:30

羅力（左三）應邀擔任開球嘉賓。（記者陳志曲攝）羅力（左三）應邀擔任開球嘉賓。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕暌違近3年再次站上新莊棒球場投手丘，羅力拿手的指叉球卻變成沒到本壘就提前落地的超級挖地瓜球，得知前隊友林哲瑄將於明天引退，他引用棒球電影《紅粉聯盟》的經典台詞：「棒球場上不許哭」。

富邦悍將昨在新莊舉行本季主場首戰，邀請轉任國際球探的羅力開球，對於投出挖地瓜球幽默地說：「因為球數是2好球沒有壞球，要想辦法把球壓低，吊打者出棒，順便考驗捕手張進德的守備能力。」他前次在新莊登板是2023年5月27日，讓高孝儀擊成外野飛球出局，以中職首位不受外籍球員註冊資格限制的洋將留下正式出賽記錄。

羅力指出，能在球迷面前再次上場仍很開心，感覺既熟悉又特別，今年是富邦接手球隊的第10年，球隊正在做對的事，朝正確的方向前進，相信在不久的將來會有一座總冠軍。對於伍鐸成為適用「羅力條款」的第2位洋將，他表示，伍鐸是他的好友，多年來在中職的表現非常穩定，他為伍鐸感到高興，希望伍鐸想投多久就投多久。

羅力於2022年9月5日於新莊舉行引退賽，得知林哲瑄的引退儀式就在明天，他表示，聽到林哲瑄要退休非常驚訝，想不到這一天來得這麼快，但祝福林哲瑄可以享受退休後的新生活，他的建議是：「不要哭，好好享受，棒球場上不許哭，這是球員生涯的榮耀時刻，這是他應得的。」

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