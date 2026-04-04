龍主場旗開得勝 劉俊緯轟3分砲拉票

龍隊劉俊緯8局下敲出追平3分砲。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍昨靠四番朱育賢的斷棒再見安打，以5：4氣走台鋼雄鷹，連續4年天母首戰奪勝，而21歲大物劉俊緯在8局下的追平3分砲，一棒扭轉比賽氣勢，完美宣示今年要搶攻先發游擊的決心，龍隊總教練葉君璋也直呼：「他是令人信任的打者。」

朱育賢9局下敲出斷棒再見安打，龍隊連4年在天母首戰奪勝。（記者陳逸寬攝）

朱育賢再見安

1分氣走雄鷹

味全前7局打線超悶，只在4局下靠李凱威的高飛犧牲打進帳1分。8局下面對台鋼佈局投手施子謙，劉俊緯在2出局夯出426英呎的大號全壘打，率隊起死回生，成為龍隊重返中職後第一位在例行賽8局後擊出至少3分打點追平轟的打者，讓蔣少宏直呼是他心目中的MVP。

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葉總笑說，早在劉俊緯走上打擊區，打擊教練張建銘就預言「過了就好玩了」，結果真的過大牆，「俊緯這段期間表現滿穩定的，是值得讓人信任的打者，守備也有進步，如果能再更好，會是很全方位的游擊手。」

8局下砲轟施子謙，劉俊緯透露是抓直球的節奏，「其實我沒有想太多，因為也不知道會有什麼結果，就是享受過程。」

競爭先發游擊

劉俊緯搶得先機

龍隊從2021年復出上一軍以來，游擊手都是「浮動式」，鮮少有人固定守整季，去年才盼到張政禹鎮守超過80場，首度獲得游擊獎項票選資格，但今年開季4場皆由劉俊緯先發游擊，累計15次守備機會無失誤。

談到開季游擊「固定」，葉總強調是因為球季剛開始，「不管是張政禹或是劉俊緯，在球隊需要的時候，都希望他們可以站出來。」劉俊緯也說，不管教練把自己排在哪就是好好表現，「只要有上場，可以為球隊貢獻就好，沒有說一定要游擊。」

從味全轉戰台鋼的捕手劉時豪，昨在2局上擊出本季首分打點，今晚有機會攜手「前龍王」王維中再戰老東家。王維中今年以月薪60萬轉戰台鋼，轉隊初登板就要強碰熟悉的前隊友。

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