曾聖安超齡表現 葉總直呼不簡單

曾聖安（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍20歲大物新秀曾聖安開季沒多久，已在一、二軍雙雙開轟，昨雖前3打數無安打，9局下選到四壞跑回再見分，讓龍隊總教練葉君璋直言，他跟劉俊緯都有展現不一樣的成熟度，「我覺得很不簡單。」

可惜的是，曾聖安去年打席數已超過124打席，剛滿20歲就無法角逐新人王。味全重返中職以來，僅投手陳冠偉在2022年奪過新人王，前次野手奪獎要追溯至1996年的張泰山，雖然龍隊在2023、24年選秀都用第一指名選進野手劉俊緯和曾聖安，兩人都已無資格角逐。

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曾聖安表示，多虧去年經驗，今年在打擊方面更放得開，更能專注對決投手，「今年我希望在打擊更有破壞力，能選掉的球就選掉。」

曾聖安在3月29日敲本季首轟，前天到二軍出賽再敲全壘打，長打源自於肌肉量的增加，從上季35公斤升至38-9公斤，帶動他的擊球初速，從去年季初的150公里出頭，今年無論是擊出滾地球或飛球都能達到160至168公里，成長超過10公里。

比起追求長打，曾聖安希望先從擊球初速做起，「好的擊球初速，也能讓對方不好守備。」昨他在9局下耐心從1好球到滿球數，最後獲保送上壘，吹起球隊進攻的號角，讓葉總直呼不簡單。

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