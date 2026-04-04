趁兄弟王牌失靈 潘傑楷一棒當英雄

獅隊潘傑楷5局上敲出勝利打點二壘安打。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕開季陷入低潮的中信兄弟，昨面對統一獅再次陷入苦戰，縱有曾頌恩、王威晨連線敲安一度超前，但王牌羅戈罕見單場4保送，且4任後援僅余謙沒掉分，終場仍以2：6不敵統一獅，開季5場僅拿1勝。

獅隊潘磊迎來生涯首轟。（記者廖耀東攝）

獅選秀第8指名

潘磊迎來生涯首轟

羅戈去年僅2場比賽投出超過4保送，昨役僅投5局，只要送對方上壘幾乎就會造成失分，包括5局上眼見已2出局，卻接連保送林子豪、蘇智傑，再被潘傑楷擊出二壘安打，讓獅隊一舉超前。潘磊6局面對陳琥擊出生涯首轟，陳聖平8局再對王凱程擊出陽春砲，獅隊拉開比分差。

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5局當英雄之前，潘傑楷其實兩度遭羅戈三振，包括3局上滿壘時讓攻勢化解，他表示：「我想要保持對抗的心態，那個打席不想再有一樣的結果。」看到開季年輕隊友力拚，潘傑楷感嘆似乎看到年輕時自己，「很欣慰，自己以前也是這樣打上來，希望他們把握機會證明自己。」

21歲捕手潘磊在2022年選秀第8輪入隊，連同昨役，一軍僅5場出賽，今年能有開季一軍機會，獅隊總教練林岳平坦言：「他的蹲捕能力，要成為主力或二號捕手還有距離，現階段希望他攻擊能力盡快適應一軍強度，並做好捕手跟一壘替補。」

潘磊透露，開轟當下感覺並未完全擊中球心，只想著不要揮到偏低壞球，對於能在開季就站上一軍則說：「捕手基本接、擋跟傳球做好，一壘方面盡己所能，學長也說要我們相信自己，把握每次站上球場的機會。」

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