鷹天母回禮 從地獄爬上天

紀慶然8局上敲出帶2分打點安打，助雄鷹追平戰局，賽後獲選單場MVP。

（記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕原本是王維中披上台鋼雄鷹新戰袍初登板對決味全龍的話題之戰，比賽卻在他先發5局失6分退場後出現逆轉大秀，台鋼打線在最後4個半局攻下7分，包括9棒紀慶然8局上追平比數的2打點安打、4棒魔鷹9局上的德州安打，終場台鋼以7：6擊敗味全，總教練洪一中賽後給出「從地獄慢慢爬回天上」的生動形容。

雄鷹守護神林詩翔拿下第2次救援成功。（記者塗建榮攝）

5局結束0：6

雄鷹王維中（右）與劉時豪都是轉隊後首度迎戰老東家龍隊，王維中先發5局失6分無關勝敗。（記者塗建榮攝）

局局得分逆轉龍

台鋼前天才以4：5遭味全逆轉，昨就「逆轉你的逆轉」，從5局結束的0：6落後，慢慢從1：6、3：6，8局上追到6：6，9局上再添1分，洪總坦言：「5局、6局結束時，我還心想這場不要輸得太難看就好。沒想到前一場是從天上掉到地獄，這場就從地獄慢慢爬回天上。」紀慶然在8局上掌握黃暐傑的直球出擊追平比數，獲選單場MVP，「當下就是想要建功，畢竟前面學長都追到只差一點點。」

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33歲左投王維中在味全一軍5季留下122場出賽15勝和22次中繼成功，在2021年3月14日生涯初登板時就是和捕手劉時豪搭配，昨兩人在雙雙轉隊後合力迎戰老東家。洪總看出王維中的求好心切，還用「太過在乎」來描述心態，「我知道他很在意這場比賽，但還是要平常心，這種東西不是說想要怎樣就可以做到。」

紀慶然敲出追平分

王維中逃敗

味全先發投手梅賽鍶繳出6局被敲5安僅失1分的優質內容，牛棚卻未能守成，7、8兩局共掉5分，黃暐傑在8局下1出局後，不但被王柏融敲出二壘安打，還出現兩次保送的控球麻煩，先因暴投奉送1分，又被紀慶然追平比數的適時一擊。9局上魔鷹在無人出局一、二壘有人時，以德州安打送回致勝分，9局下由終結者林詩翔登板守勝，拿下本季第2次救援成功，許育銘則收下生涯首勝。

值得一提的是，天母球場發揮排水系統絕佳的優勢，比賽兩度因雨暫停，合計僅中斷約半小時。

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