從本壘看王維中 吉撈這次免配球

龍隊吉力吉撈．鞏冠6局上守備時出現左膝不適，提前退場。 （記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕2021年9月17日王維中在天母球場拿下中職生涯主場先發首勝時，吉力吉撈．鞏冠就是他的捕手搭檔，還開轟幫他攻回唯一1分。昨在相同球場，王維中轉戰台鋼雄鷹的初登板就面對味全龍，吉力吉撈賽前就表示很期待和他對決，更期盼往後球員流動能夠更頻繁，幫助整個聯盟的提升。

投捕老搭檔拆夥

首度投打對決

王維中和吉力吉撈分別於2020、21年中職季中選秀獲味全龍第1輪指名，兩人曾是並肩作戰的投捕搭檔，吉力吉撈也清楚記得曾助他奪下主場先發首勝，「對啊，很開心，其實幫他蹲捕滿多次的，也很高興這次不是以Live Bp（指隊內實戰投打練習）的形式去對決，自己也滿期待的。」事實上王維中在5年前9月17日對中信兄弟繳出7.2局無失分好投時，吉力吉撈砲轟德保拉，合力完成1：0的勝利。

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昨役兩人對決3個打席，吉力吉撈1局下從王維中手中選到保送，3局下龍隊攻出4分大局時，他擊出一壘界外飛球遭接殺，5局下吞三振。王維中投完5局失6分退場，吉力吉撈則在6局上一壘守備處理滾地球時造成左膝不適，也提前退場，隨後球團說明他是左膝痠痛，後續再做進一步檢查。

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