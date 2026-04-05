王彥程開季2連勝 韓華鷹花320萬撿到寶

樂天宋家豪本季首勝開張。（取自樂天金鷲官網）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨天是屬於旅外台將的日子，效力韓職韓華鷹的左投王彥程，對斗山熊先發6.1局，失3分都是非責失分，拿下本季第2勝；在日職打拚的樂天金鷲宋家豪中繼1局無失分拿到本季首勝，同場較勁的西武獅林安可則連7場擊出安打。

效力韓職韓華鷹的左投王彥程開季2連勝。 （取自韓華鷹官網）

25歲的王彥程上週日完成韓職生涯初登板，對培證英雄先發5.1局失3分拿下勝投，賽後看到遠道而來的阿嬤和姊姊忍不住落淚，昨對斗山熊他再繳好投，助隊以9：3贏球，賽後他笑說，「隊友一直笑我是愛哭鬼，我要等到南韓大賽奪冠再哭。」

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6.1局優質先發

技壓斗山王牌郭彬

王彥程今年以韓職「亞洲配額」制度加盟韓華，年薪僅10萬美元（約320萬台幣、1.5億韓元），結果他開季先發2場都拿下勝投、累計防禦率2.31，表現物超所值，韓媒以「年薪1.5億韓元，韓華撿到寶了」為題讚揚他，技壓經典賽南韓王牌郭彬；此役郭彬先發4.2局失6分承擔敗投。

韓華總教練金卿文表示，近期牛棚投手使用量較大，王彥程繳優質先發帶領球隊獲勝，有效減輕牛棚負擔，表現非常好。

斗山主場蠶室球場昨湧入2萬3750人，有不少韓華球迷，王彥程驚訝地說，在客場竟有這麼多韓華球迷到場應援，給他很大的力量，只是沒能把第7局投完有點可惜。

宋家豪後援奪勝

林安可連7場敲安

另外，樂天金鷲昨以2：1險勝西武獅，宋家豪在7局下登板投1局被敲2安飆1K無失分，靠隊友在8局上拿到2分奪勝投，林安可續扛4棒指定打擊，6局下敲出安打，單場3支1、另有1次保送，開季連7場敲安，累計打擊率2成59。

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