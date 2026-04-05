TPBL》謝亞軒射手回魂 終結連勝「夢」

特攻射手謝亞軒下半場找回手感，在決勝節投進突破僵局的三分彈。

（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕謝亞軒昨重拾射手本色，在第四節轟進重要三分彈，全場拿下19分，率領中信特攻以108：104逆轉福爾摩沙夢想家，終結近期2連敗。夢想家9連勝畫下句點，無緣將TPBL最長連勝紀錄繼續向上堆高。

特攻阿巴西（右）搶下關鍵籃板，是逆轉夢想家功臣之一。（記者林正堃攝）

關鍵三分球 助特攻逆轉勝

特攻上半場打完還以48：55落後夢想家，但靠著團隊攻勢在決勝節迎頭趕上，加上謝亞軒在最後3分30秒投進突破僵局的三分彈，最後阿巴西在倒數5秒搶下的關鍵籃板，隨後的2罰命中也徹底澆熄對手反撲氣燄，讓教練莫米爾力讚球員表現，「不論是策略執行還是場上表現，球員都打得很勇敢，這場勝利對我們非常重要，希望下一場能繼續維持。」

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過去3場比賽，謝亞軒三分球手感奇差無比，9次出手全落空，且有2場得分掛蛋，但他昨在下半場找回手感，投進5顆三分球，他不好意思地說：「前幾場我的表現對球隊來說可能是反效果，真的很感謝隊友和教練團一直幫我建立信心，我也希望我在場上為球隊的進攻和防守多做一點事情。」

特攻6人得分達雙位數，內馬進帳23分、10籃板，飛克挹注15分、13籃板，林韋翰有12分、5助攻，貝奇13分、10籃板入袋，阿巴西繳出10分、8助攻、5籃板、2抄截。

夢想家停在9連勝

蔣淯安飆進5顆三分球、拿29分為夢想家全隊最高，卻沒能助隊延續連勝，主帥簡浩扛下責任，他說：「球員一開始有點鬆懈，但我在比賽中也沒能做好應變，所以是我的問題。」

另一場，桃園雲豹靠著克羅馬拿21分，加上高錦瑋得18分，以105：74輕取高雄海神，以20勝10負穩固聯盟龍頭，至於墊底的海神無緣本季第10勝，也確定成為首支遭淘汰的隊伍。

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