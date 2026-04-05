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林昀儒次局起風 世界盃逆轉勝張本

2026/04/05 05:30

林昀儒今將與日本T聯賽隊友松島輝空爭奪冠軍戰門票。 （取自ITTF官網）林昀儒今將與日本T聯賽隊友松島輝空爭奪冠軍戰門票。 （取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在澳門世界盃桌球賽男單8強賽，以4：1逆轉世界排名第4的日本名將張本智和，繼2019年之後第二度闖進4強，確保有獎牌進帳，今天將和18歲的日本新星松島輝空爭奪決賽門票。

林昀儒擊退張本智和。（取自ITTF官網）林昀儒擊退張本智和。（取自ITTF官網）

世界排名第7的林昀儒過去在國際賽對決張本智和雖然以4勝9負居下風，但今年雙方兩度交鋒各拿1勝，小林在杜哈冠軍賽以4：3逆轉張本，張本則在3月重慶冠軍賽以4：2扳回一城。

壓制對方反手

第二度闖4強

昨再度狹路相逢，林昀儒首局在10：9聽牌下雖然連續錯過2個局點，以12：14讓出，但次局起有效的限制張本反手的發揮，以11：5、11：7、11：9、11：4連下4局，完成甜蜜復仇。

林昀儒表示，「張本是很強大的對手，我們也打了很多次，我也輸得比較多，所以必須發揮超出自己的水平才能贏下比賽。」至於4強賽對手，小林說，「不管跟誰打，都會非常困難，希望可以照著今天的心態，繼續往前努力。」

今與松島爭決賽門票

世界排名第8的松島輝空在8強賽展現絕佳手感，直落四橫掃世界排名第2的瑞典名將莫雷加德，第二次參加世界盃就打進4強。不過，上個月才和林昀儒攜手幫助木下東京隊奪下日本T聯賽冠軍的松島，過去在國際賽6度遭遇小林勝場還沒開胡，今年杜哈冠軍賽也以直落四落敗。

松島說，「我從來沒贏過林昀儒，有時還會輸得很簡單，我會充分準備下一場比賽，好好應付。」

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