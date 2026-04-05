自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

佛拉格把籃框變大 最年輕50分菜鳥

2026/04/05 05:30

獨行俠19歲菜鳥佛拉格單場進帳51分，（路透）獨行俠19歲菜鳥佛拉格單場進帳51分，（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕19歲狀元佛拉格昨強轟51分，締造聯盟史上最年輕得分半百紀錄，只是獨行俠127：138不敵魔術，苦吞3連敗及主場14連敗。

佛拉格30投19中、包括三分彈9投6中，外加7罰全進，改寫元月底對黃蜂49分個人新猷，跟上張伯倫、賈霸、艾佛森等傳奇巨星腳步，成為NBA第9位單場50分菜鳥，還以19歲又103天榮膺最年輕。儘管「年度最佳新秀」呼聲中，佛拉格略遜於前杜克大學隊友、黃蜂三分射手庫尼普爾，獨行俠總教練奇德積極為愛將拉票：「他應該獲選，這些表現令人難以置信。不是每個人都能看到我們每天比賽，他的成就相當難得，回顧喬丹新秀賽季和青年時期表現，他完全能與那些史上最佳球星相提並論。」

獨行俠19歲狀元

單場51分

第4節佛拉格不滿裁判漏判激烈抗議吞技術犯規，奇德、前鋒馬歇爾極力聲援，連帶被驅逐出場，他感謝全隊支持，「看到他們如此情緒激動，爭著為我討回公道，這感覺真的太棒了，也讓我大受鼓舞。我當然知道教練一直力挺，也確信馬歇爾會站在我這邊。」

只是獨行俠戰績西部倒數第3，早已無緣季後賽，此役又一路挨打，讓佛拉格紀錄夜留遺憾，「進入這種狀態很過癮，感覺籃框變超大，每位隊友也都幫我，但我更熱愛勝利，這才是主要目標。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中