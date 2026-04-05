佛拉格把籃框變大 最年輕50分菜鳥

獨行俠19歲菜鳥佛拉格單場進帳51分，（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕19歲狀元佛拉格昨強轟51分，締造聯盟史上最年輕得分半百紀錄，只是獨行俠127：138不敵魔術，苦吞3連敗及主場14連敗。

佛拉格30投19中、包括三分彈9投6中，外加7罰全進，改寫元月底對黃蜂49分個人新猷，跟上張伯倫、賈霸、艾佛森等傳奇巨星腳步，成為NBA第9位單場50分菜鳥，還以19歲又103天榮膺最年輕。儘管「年度最佳新秀」呼聲中，佛拉格略遜於前杜克大學隊友、黃蜂三分射手庫尼普爾，獨行俠總教練奇德積極為愛將拉票：「他應該獲選，這些表現令人難以置信。不是每個人都能看到我們每天比賽，他的成就相當難得，回顧喬丹新秀賽季和青年時期表現，他完全能與那些史上最佳球星相提並論。」

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獨行俠19歲狀元

單場51分

第4節佛拉格不滿裁判漏判激烈抗議吞技術犯規，奇德、前鋒馬歇爾極力聲援，連帶被驅逐出場，他感謝全隊支持，「看到他們如此情緒激動，爭著為我討回公道，這感覺真的太棒了，也讓我大受鼓舞。我當然知道教練一直力挺，也確信馬歇爾會站在我這邊。」

只是獨行俠戰績西部倒數第3，早已無緣季後賽，此役又一路挨打，讓佛拉格紀錄夜留遺憾，「進入這種狀態很過癮，感覺籃框變超大，每位隊友也都幫我，但我更熱愛勝利，這才是主要目標。」

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