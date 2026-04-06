最後一舞！引退賽敲安 林哲瑄跑回追平分

悍將林哲瑄趁著投手暴投球奮力衝上二壘。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕在富邦悍將球團董事長蔡明忠的注目下，「悍將遊俠」林哲瑄昨在引退賽擊出安打並跑回追平分，還在中外野接殺1球，最終在新莊全場英雄式歡呼聲退場，為球員生涯畫下句點，今晚將舉辦引退儀式，他希望自己不會流下眼淚。

盼今引退式不落淚

林哲瑄扛下熟悉的「一棒・中外野」，首局首打席面對艾菩樂逮到紅中直球，擊出中外野強勁安打，趁著投手暴投球奮力衝二壘，用熱血撲壘攻上得點圈，最終張育成用內野安打送回他，一度為球隊扳成1：1平手，讓新莊城堡陷入瘋狂，蔡明忠也開心拍手。

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不只攻擊有表現，林哲瑄在2局上接殺宋嘉翔的高飛球，以外野手身份出賽第791場，完成生涯第1953次守備機會，成為史上唯一出賽800場內卻有超過1700次守備機會的外野手，窺見「釣蝦池」的驚人範圍。

唯一出賽800場內

逾1700次守備機會

蔡明忠表示，「我們的傳奇家人林哲瑄引退賽，他在釣蝦池的身手，會長留在大家的記憶中。」對此，林哲瑄直呼非常開心，「大董真的很關心球員，感謝他一直以來支持球隊。」

林哲瑄賽前就許下願望，希望可以接到1球再敲1安，最終如願達成，今晚將迎接引退儀式，外界關心是否會落淚，他笑說希望不會哭，畢竟去年已經哭過了，「就像羅力說的，叫我不要哭，我會盡量hold住。」

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