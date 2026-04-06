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田子杰生涯首轟 打落兄弟當爐主

2026/04/06 05:30

統一獅田子杰昨完成生涯首轟。 （記者廖耀東攝）統一獅田子杰昨完成生涯首轟。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕獅隊系列戰兩場誕生2支生涯首轟，繼週五潘磊之後，田子杰昨也完成生涯首轟！獅隊靠著朱迦恩、田子杰和邱智呈3轟挹注，終場9:4擊敗中信兄弟。樂天桃猿昨擊敗富邦悍將，也讓3連敗的兄弟獨居墊底。

朱迦恩首局開轟助獅隊先馳得點。 （記者廖耀東攝）朱迦恩首局開轟助獅隊先馳得點。 （記者廖耀東攝）

朱迦恩首局開轟助獅隊先馳得點，兄弟4局下單局搶下3分一度逆轉戰局，先發洋投黎克卻在5局上留下無人出局滿壘大危機，獅隊該半局攻下4分再次超前。8局上，田子杰、邱智呈連兩打席開轟，將比分拉大。

獅隊新面孔 開季攻一軍

由於開季傷兵多、林安可旅日，獅隊起用不少年輕選手，多數人都是首次開季就在一軍擔任主力。

獅隊總教練林岳平說：「化學效應很好，讓選手們去競爭，在場上互相較勁。替補的邱智呈就不認輸，表現也慢慢回升，是非常好的現象。」

朱迦恩開轟 打擊率逾5成

朱迦恩自2019年入隊後，在一軍單季最多出賽37場，開季近5場打出5成33高檔打擊率。他說：「外野競爭沒有多想，但不想輸給球隊內任何人，大家也都是這樣想，球隊就會強。以往擔心比較多，現在專注在眼前的事，得失心不要太重。」

昨擊出生涯首轟的田子杰笑說：「潘磊打出來之後，也該輪到我了。」2022年選秀會後入隊，田子杰說，這是自己首次開季就在一軍擔任第1棒，剛開始給自己壓力較大，比較放不開，現在也慢慢習慣這個角色。

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