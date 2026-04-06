9局劇情複製 台鋼再見保送收播

味全龍郭郁政先發6局無失分，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

暌違599天

黃子鵬（記者林正堃攝）

郭郁政先發勝飛掉

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨對台鋼雄鷹的戲碼雖換成投手大戰，卻連3場打到最後關頭才分勝負，第9局的劇情更是複製貼上，台鋼雖9局上靠魔鷹在滿壘時獲得保送擠回追平分，味全卻在9局下靠張祐銘滿壘時選到保送以2：1險勝，郭郁政暌違599天的先發勝雖然飛掉，生涯第50場先發仍以6局無失分的好投獲選單場MVP。

張祐銘選到保送

味全險勝雄鷹

味全6局下靠陳子豪擊出高飛犧牲打攻下1分，但9局上林凱威救援失敗，先被王博玄、陳文杰連續敲安，再連續保送吳念庭、魔鷹，讓台鋼兵不血刃扳平比數；9局下郭天信挨觸身球後連盜兩壘，台鋼1出局後連續故意保送劉基鴻、劉俊緯塞滿壘包，許育銘滿壘時對張祐銘投出再見保送。黃子鵬投8局失1分，開季2場先發共投15局只失3分，本季首勝仍未開張。

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郭郁政開賽起讓台鋼16上16下，用68球投6局無失分，他指出，前5局專注投球沒看計分板，6局下被曾昱磬擊出安打時，只覺得隊友的聲音特別大，投完6局回到休息區才知道那是唯一被打的安打，等待先發勝已1年多雖很可惜，既然總教練交付先發任務，下次出賽再繼續努力。他前次先發勝是2024年8月14日，對統一獅先發6局失2分，也是他前次拿到MVP。

2場15局失3分

黃子鵬首勝難產

「雙方都很刺激！」總教練葉君璋表示，兩隊的打者都打不到，就看誰出的錯比較少，贏的機率就比較大，最後的得分都有點幸運；郭郁政不論先發或中繼都能讓教練團比較好安排，因為今年沒有徐若熙所以把他調回先發，這場各方面都很到位，但體力要再加油。

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