自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

9局劇情複製 台鋼再見保送收播

2026/04/06 05:30

味全龍郭郁政先發6局無失分，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）味全龍郭郁政先發6局無失分，獲選單場MVP。 （記者林正堃攝）

暌違599天

黃子鵬（記者林正堃攝）黃子鵬（記者林正堃攝）

郭郁政先發勝飛掉

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨對台鋼雄鷹的戲碼雖換成投手大戰，卻連3場打到最後關頭才分勝負，第9局的劇情更是複製貼上，台鋼雖9局上靠魔鷹在滿壘時獲得保送擠回追平分，味全卻在9局下靠張祐銘滿壘時選到保送以2：1險勝，郭郁政暌違599天的先發勝雖然飛掉，生涯第50場先發仍以6局無失分的好投獲選單場MVP。

張祐銘選到保送

味全險勝雄鷹

味全6局下靠陳子豪擊出高飛犧牲打攻下1分，但9局上林凱威救援失敗，先被王博玄、陳文杰連續敲安，再連續保送吳念庭、魔鷹，讓台鋼兵不血刃扳平比數；9局下郭天信挨觸身球後連盜兩壘，台鋼1出局後連續故意保送劉基鴻、劉俊緯塞滿壘包，許育銘滿壘時對張祐銘投出再見保送。黃子鵬投8局失1分，開季2場先發共投15局只失3分，本季首勝仍未開張。

郭郁政開賽起讓台鋼16上16下，用68球投6局無失分，他指出，前5局專注投球沒看計分板，6局下被曾昱磬擊出安打時，只覺得隊友的聲音特別大，投完6局回到休息區才知道那是唯一被打的安打，等待先發勝已1年多雖很可惜，既然總教練交付先發任務，下次出賽再繼續努力。他前次先發勝是2024年8月14日，對統一獅先發6局失2分，也是他前次拿到MVP。

2場15局失3分

黃子鵬首勝難產

「雙方都很刺激！」總教練葉君璋表示，兩隊的打者都打不到，就看誰出的錯比較少，贏的機率就比較大，最後的得分都有點幸運；郭郁政不論先發或中繼都能讓教練團比較好安排，因為今年沒有徐若熙所以把他調回先發，這場各方面都很到位，但體力要再加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中