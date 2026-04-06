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費嫂開球初體驗 費仔大螢幕現身

2026/04/06 05:30

「費嫂」哈娜昨在台灣完成中職開球初體驗。（記者林正堃攝）「費嫂」哈娜昨在台灣完成中職開球初體驗。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕經典賽台灣隊台美國手費爾柴德開季在小聯盟3A連續7場擊出安打，「費嫂」哈娜昨代替他在台灣完成中職開球初體驗，費仔也在天母棒球場大螢幕驚喜現身為老婆加油打氣，哈娜開球後還登上應援舞台，加入啦啦隊「小龍女」體驗台式應援。

向台灣隊4龍將Say Hello

哈娜指出，這是第一次擔任開球嘉賓，行前心情其實有點緊張，費仔的父親不僅陪她到少棒球場練習，還指導她投球技巧。她以味全龍紅色球衣配白短裙的啦啦隊造型亮相，開球儀式由伍鐸擔任捕手，她站在投手丘前把球投進伍鐸手套。

味全球團原本計畫邀請費仔於季後來台，經過討論由妻子代表先來，雙方快速敲定昨天的開球行程，他預錄的影片也在開球時於大螢幕播出，不但跟台灣球迷打招呼，還向台灣隊4名味全隊友林凱威、吉力吉撈．鞏冠，蔣少宏，張政禹Say Hello。

哈娜表示，鼎泰豐在美國非常有名，既然有機會來到台灣，當然很希望可以吃到。另一重點是經典賽期間見識到台式應援，現場很多台灣球迷讓她感受到滿滿的能量。

哈娜表示，費仔最近努力做些調整，目前看來收到不錯成效，希望老公維持好的表現，她在受訪時對鏡頭大喊：「老公，我愛你！」

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