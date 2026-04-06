TPBL》6砲轟國王 特攻升上第4

特攻阿巴西上演抄截後灌籃的精彩戲碼。

（記者陳逸寬攝）

全場最大差距達32分

特攻謝亞軒（左起）、貝奇、黃泓瀚擊掌慶祝大勝國王。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕中信特攻昨靠著6人得分達雙位數的充沛火力，一度領先32分，比賽勝負早早定調，終場98：78大勝新北國王，收下2連勝，排名也擠下國王升上聯盟第4。

國王林書緯得分掛蛋。

（記者陳逸寬攝）

連兩天出賽的特攻表現不受影響，上半場打完就靠著團隊多點開花，取得51：35領先，阿巴西還在第3節尾聲連續上演2次抄截後灌籃的精彩好戲，讓主場4983名球迷High翻天，國王第4節表現依舊毫無起色，雙方也陸續派上替補陣容。

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過去特攻曾有過大幅領先卻遭翻盤，昨並未重蹈覆轍，主帥莫米爾肯定子弟兵表現，「每個人都能維持48分鐘的專注力，整場都很穩定，且不管是守區域、人盯人，大家的反應都很快。」阿巴西則認為，第3節慢熱毛病改善是贏球最大關鍵。

飛克拿下20分、15籃板，阿巴西17分、9籃板，內馬13分，替補的貝奇12分，謝亞軒斬獲12分、8助攻、6籃板、5抄截，林韋翰10分，團隊火力噴發讓莫米爾很滿意，「這證明球的流動很好，大家都能分享球權，找到得分的方式。」

洪志善︰球員低級失誤多

國王以杰倫25分表現最佳，熊祥泰13分，本土主力李愷諺拿6分、林書緯得分掛蛋，讓代理主帥洪志善開砲：「球員低級失誤太多，球員該好好檢討自己的態度，尤其是主力。」

淘汰戰神 雲豹穩居龍頭

另一戰，雲豹3名洋將克羅馬、米勒、麥卡洛聯手拿下69分，幫助球隊以107：96力退台新戰神，戰績21勝10負穩居龍頭寶座，戰神則成為海神之後，本季第2支無緣季後賽隊伍。

TPBL例行賽排名前3直接晉級季後賽，第4、5名要打挑戰賽，各隊要在例行賽尾聲爭取季後賽種子席位。

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