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約基奇打「怪」 強壓溫班亞瑪

2026/04/06 05:30

金塊約基奇（左）強壓馬刺「法國怪物」溫班亞瑪。（路透）金塊約基奇（左）強壓馬刺「法國怪物」溫班亞瑪。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老少天王中鋒昨正面對決，約基奇率領金塊歷經延長賽後以136：134擊退來犯的馬刺，不但斬斷對手11連勝，個人紀錄夜的精彩演出，也強壓馬刺「法國怪物」溫班亞瑪。

首位40分、10助攻、

0失誤中鋒

3屆年度MVP約基奇繳出40分、13助攻、8籃板、3阻攻，成為NBA史上首位「40分、10助攻且0失誤」的中鋒，也把溫班亞瑪的34分、18籃板、7助攻、5火鍋比下去。加班時接連兩次關鍵單打吃掉溫班亞瑪，約基奇賽後展現風範，盛讚後輩潛力十足，有機會成為籃壇史上最獨特球員。

22歲的溫班亞瑪同樣英雄相惜，對於前輩約基奇充滿尊敬，本季力助馬刺穩居西部第2的他說：「這顯然和面對多數球隊不同，他們擁有世界上最好的進攻球員。這是場意義非凡且有趣的測試，對抗一支爭冠勁旅，對我們年輕團隊是絕佳考驗。」

例行賽步入尾聲，金塊狂拉尾盤打下8連勝，僅落後西部第3的湖人半場勝差。湖人則接連傳出壞消息，陣中主力東契奇、里維斯接連受傷休兵，只能靠41歲的詹姆斯獨挑大梁，最後5場壓力格外沉重，甚至季後賽也有危機。

活塞東霸天闖進季後賽

此外，活塞踢館費城遍地開花，哈里斯等7人得分雙位數，116：93打敗七六人，3連勝到手、戰績57勝21敗，隊史自2007年後首度以東部頭號種子之姿前進季後賽。

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