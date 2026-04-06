NBA未來之星挑戰賽 東泰、陽明奪決賽門票

紀伍柏俊（左）、蘇衡（右）獲MVP。（中央社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕首屆NBA未來之星邀請賽昨在板橋體育館落幕，東泰高中封王，陽明高中摘下后冠，將前往新加坡與各國好手一較高下。

未來之星邀請賽是NBA首度在亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事，為年輕球員打造國際舞台，台灣分區選拔賽由HBL男、女子組四強同場較勁，採單淘汰制進行2天賽事，奪冠隊伍將取得前進新加坡總決賽的資格。

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東泰高中本屆HBL四強不敵南湖高中最終收下季軍，這次在邀請賽首戰靠許恩翔貢獻大三元挺進男子組決賽，昨又與南湖狹路相逢，高二後衛紀伍柏俊挺身而出，繳出30分、6籃板、3助攻、3抄截全能表現，率隊以95：80復仇成功，收下總決賽門票。

紀伍柏俊、蘇衡摘MVP

紀伍柏俊勇奪男子組最有價值球員，他坦言，在HBL四強輸給南湖很不甘心，此役團隊展現全力取勝的決心，屆時希望在新加坡能把握學習的機會，汲取經驗帶回聯賽。

女子組重現本屆HBL爭冠戲碼，陽明高中依舊是笑到最後的一方，陽明此役靠隊長蘇衡拿下23分、13籃板、6助攻領軍，以91：88險勝北一女，蘇衡繼上月榮獲HBL冠軍戰MVP後，這次再抱走女子組最有價值球員。

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