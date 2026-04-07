狀元準新人王》劉丞勳「海綿」哲學

TPBL狀元劉丞勳。（資料照）

前言︰職籃賽季進入尾聲，除季後賽席次競爭白熱化，年度獎項也成為關注焦點，TPBL、PLG兩聯盟年度新人王幾乎沒有懸念，劉丞勳和葉惟捷都是該聯盟呼聲最高的人選，屆時將是史上首次兩聯盟狀元最終都勇奪新人王的一季，《自由體育》季末邀請兩人回顧賽季，分享菜鳥年的收穫。

記者盧養宣／專題報導

TPBL新竹攻城獅狀元劉丞勳本季獲得不少發揮空間，他自認適應職籃舞台並沒有太久的的撞牆期，重要的是做好準備，把自己當作海綿一樣持續學習。

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劉丞勳頂著UBA公開男一級歷史得分王光環踏入職業賽場，本季出賽28場，整體命中率34.6%，場均7.7分、3.3籃板、1.6助攻，有望成為繼高錦瑋、谷毛唯嘉後，健行科大出品的第三位職籃年度新人王。回顧新人年至今的表現，劉丞勳表示，當然還是有遇到問題，但並沒有想像中艱難，「前提是要做好準備、付出很多時間，就是一直問教練團，不斷問、不斷學習。」

做好準備 持續學習

狀元的表現無可避免會被放大檢視，劉丞勳坦言，難免會有壓力，「但總教練威森跟我說，像我這樣的新人就是要像海綿一樣不斷吸收，壓力是教練團要扛，不是剛進來的球員扛。」

提早2小時練投籃

自主訓練再2小時

劉丞勳在球季後半段站穩攻城獅先發，他透露，習慣在球隊訓練前提早2小時先到球場投籃，團體訓練結束後再自主加練2個小時，他說，學生時期大家都是球隊主力，職業隊上場時間不固定，有時可能只有1、2分鐘，「心態要轉變，無論有沒有上場都要努力，如何把握教練給予的機會，就是自己的造化。」

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