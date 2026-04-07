狀元準新人王》葉惟捷力扛一哥

PLG狀元葉惟捷。（資料照）

記者盧養宣／專題報導

196公分的葉惟捷畢業自南山高中，曾赴美效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，去年旅美返台投入選秀，獲洋基工程指名成為狀元，本季出賽16場，平均攻下10.9分、1.3籃板、2助攻，有望成為PLG史上首位抱走年度新人王的狀元。

自評表現可能5分

葉惟捷表示，職籃舞台與當初預想並無太大差別，但仍然有很多問題是打了才知道，「我還有很多需要進步的空間，還需累積更多經驗。」葉惟捷提到，球隊洋將更動頻繁，這是在學生時期比較少遇到的，加上聯盟隊伍間對戰頻率高，「優缺點都會被放大，這是要適應的地方，自己調整的能力要再快一點。」

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20歲新人就要扛起新球隊的進攻重任，葉惟捷不諱言，菜鳥球季表現起伏，也會有遇到壓力的時候，就是要想辦法自己面對，自評這一年至今的表現，他說，「可能5分吧，很多（出手）選擇都還可以更好。」

教頭︰專注力須提升

洋基工程總教練李逸驊指出，葉惟捷得分爆發力不俗，不過在場上的專注力必須再提升，像是失誤後停在原地、快攻沒有回防等毛病需要改善，不過賽季進行下來已經進步不少，「一般而言年輕球員遇到問題可以交給經驗比較豐富的老大哥解決，但他在新球隊必須扛下責任，還是需要一點時間。」

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