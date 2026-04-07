19歲對決41歲 佛拉格打退詹皇

19歲佛拉格（左）與41歲詹姆斯（右）昨上演跨世代的狀元對決。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲佛拉格與41歲詹姆斯昨上演跨世代的狀元對決！佛拉格拿下全場最高45分，率獨行俠以134：128力退湖人，終止近期3連敗，也讓他的偶像詹皇30分、15助攻、9籃板的準大三元白忙一場。

2戰攻下96分

年度新人王熱門

在前一場狂轟51分的佛拉格，昨再次火力噴發，兩戰合計攻下96分，成為首位在兩場比賽平均至少能攻下45分、5籃板與5助攻的新秀，此外，他也是自1962年的名人堂球星貝勒米以來，首位連續兩場至少攻下45分的新人。

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詹皇準大三元白搭

佛拉格的強勢表現，讓他再度超越黃蜂菜鳥庫尼普爾，成為年度新人王的頭號熱門，而他本季目前場均攻下20.8分更稱霸聯盟新秀，他說：「我覺得這算是一種宣示，但就像我之前說的，我對自己很有信心，也知道自己的能力，剩下的事情順其自然。」他也提到，能跟詹姆斯同台較勁簡直是夢想成真。

22年前拿過新人王的詹姆斯對佛拉格的表現讚不絕口，他說：「他很特別，我從他在AAU時期就注意到他了，他不斷地進步，看得出來他真的熱愛這項運動，也願意付出努力，他也確實變得越來越好。」

最後一擊摃龜

柯瑞復出吞敗

至於柯瑞在缺席27場比賽後昨傷癒歸隊，他14年來首度替補出賽，全場投進5顆三分球、拿29分，惜最後一擊沒能投進，勇士以116：117敗給火箭，慘吞4連敗。

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