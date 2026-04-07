自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

19歲對決41歲 佛拉格打退詹皇

2026/04/07 05:30

19歲佛拉格（左）與41歲詹姆斯（右）昨上演跨世代的狀元對決。（路透）19歲佛拉格（左）與41歲詹姆斯（右）昨上演跨世代的狀元對決。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲佛拉格與41歲詹姆斯昨上演跨世代的狀元對決！佛拉格拿下全場最高45分，率獨行俠以134：128力退湖人，終止近期3連敗，也讓他的偶像詹皇30分、15助攻、9籃板的準大三元白忙一場。

2戰攻下96分

年度新人王熱門

在前一場狂轟51分的佛拉格，昨再次火力噴發，兩戰合計攻下96分，成為首位在兩場比賽平均至少能攻下45分、5籃板與5助攻的新秀，此外，他也是自1962年的名人堂球星貝勒米以來，首位連續兩場至少攻下45分的新人。

詹皇準大三元白搭

佛拉格的強勢表現，讓他再度超越黃蜂菜鳥庫尼普爾，成為年度新人王的頭號熱門，而他本季目前場均攻下20.8分更稱霸聯盟新秀，他說：「我覺得這算是一種宣示，但就像我之前說的，我對自己很有信心，也知道自己的能力，剩下的事情順其自然。」他也提到，能跟詹姆斯同台較勁簡直是夢想成真。

22年前拿過新人王的詹姆斯對佛拉格的表現讚不絕口，他說：「他很特別，我從他在AAU時期就注意到他了，他不斷地進步，看得出來他真的熱愛這項運動，也願意付出努力，他也確實變得越來越好。」

最後一擊摃龜

柯瑞復出吞敗

至於柯瑞在缺席27場比賽後昨傷癒歸隊，他14年來首度替補出賽，全場投進5顆三分球、拿29分，惜最後一擊沒能投進，勇士以116：117敗給火箭，慘吞4連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中