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亞錦賽》陳念琴、黃筱雯9日「拳」力爭金

2026/04/07 05:30

陳念琴（左）昨在亞洲拳擊錦標賽女子65公斤級4強戰第2回合時，現場突然大停電，最後裁判判定陳念琴收下金牌戰門票。（拳擊協會提供）陳念琴（左）昨在亞洲拳擊錦標賽女子65公斤級4強戰第2回合時，現場突然大停電，最後裁判判定陳念琴收下金牌戰門票。（拳擊協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣「拳擊女王」陳念琴昨在2026亞洲拳擊錦標賽女子65公斤級4強戰對決印度好手鮑羅，但在第2回合時現場突然大停電，比賽中斷，最後裁判以兩位選手前兩回合表現作為評分標準，陳念琴以3：0收下金牌戰門票。

突然停電 陳念琴裁定勝

陳念琴這次在亞錦賽首輪輪空，從8強出發的她以5：0輕取泰國女將普雅帕，順利挺進4強，昨和曾於2022年摘下亞錦賽銅牌的鮑羅爭奪金牌戰門票。陳念琴昨開賽穩定發揮先是獲得3個10分，第2回合雙方激戰到剩下1分15秒時，現場突然大停電，比賽也中斷，恢復電力後，裁判裁定由陳念琴以3：0獲勝。

教練柯文明表示，他也是第一次遇到這樣的情況，他解釋，「由於這是屬於不可控因素，依照比賽規定，會由大會官員來做最終判定。念琴在第1回合以3：2領先，但第2回合停電時間較長，所以比賽無法繼續，最後由5名裁判以紙筆記錄的第2回合分數，合併前面比分來做最終判決。」

擊退中國 黃筱雯勇闖決戰

陳念琴曾於2022年安曼亞錦賽摘金，9日將和北韓女將黃孝善爭奪第2面亞錦賽金牌，柯文明表示，會針對細節再修正，讓她在金牌戰表現更加穩定。

林郁婷、郭怡萱銅牌作收

其他台灣女將，黃筱雯在女子54公斤級以4：1擊退中國女將趙軒，也收下金牌戰門票，9日和印度女將普里蒂爭金。林郁婷在女子60公斤級4強戰不敵北韓勁敵元恩景，復出後首場國際賽以銅牌作收，郭怡萱則在女子51公斤級敗給北韓好手安琴星鍍銅。

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