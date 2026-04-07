「台鋼大王」雙響砲 主場開幕戰3連勝

「台鋼大王」王柏融雙響砲，率隊在澄清湖球場的主場開幕戰擊敗統一獅。

（記者李惠洲攝）

16706人進場

台鋼雄鷹歷年主場開幕戰

台鋼澄清湖最高票房

〔記者倪婉君／高雄報導〕在「台鋼大王」王柏融雙響砲帶動下，台鋼雄鷹昨在澄清湖球場的主場開幕戰以7：4擊敗統一獅，不但連續3年主場開幕戰都贏球，更迎來16706人的隊史澄清湖最高票房紀錄。台鋼總教練洪一中感謝球迷並希望繼續進場，王柏融也謝謝球迷的不離不棄。

棒打胡智爲 百轟差2支

「在主場能打出全壘打，是屬於自己的榮耀，也分享給各位球迷。」王柏融賽後登上MVP舞台，並和前來潑水慶祝的隊友劉時豪一起跳舞，獲得球迷的熱烈喝采，他前兩打席都棒打獅隊先發投手胡智爲，用兩分砲和三分砲進帳5分打點，不但本季第1、2轟出爐，距離生涯百轟也只差2轟。

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台鋼打完6場客場3勝3敗後，回到高雄大本營由市長陳其邁開球，也順利開出紅盤。王柏融在開季第2場作客桃園球場，就以4打數2安打拿下單場MVP，其中6局上敲出帶2分打點的超前安打是關鍵，昨回到主場更是接連炸裂，而且一轟出去就有感覺，認為現在的心態沒有猶豫不決、就很果斷，「心理層面是影響我最大的因素，心理就會影響生理，很多揮棒的機制等等，就會逐漸消失。」

暌違2885天單場雙轟

上次單場雙響砲已是2018年5月13日桃猿時期，王柏融暌違2885個日子再度單場雙響，「只是剛開季而已，不會去想那麼多，按照自己的感覺和節奏去做，繼續保持。」洪總更直言：「不管多久以前，能夠回來最好。看起來現在他出棒比較果決、有信心。」

後勁6局失2分 奪第2勝

後勁一開賽連飆3次三振，6局上雖失2分，仍以優質內容奪下本季第2勝。洪總認為他在6局上出現失分狀況，或許跟身體開始疲勞有關，「我們是有考慮要換，但他用手勢在擋，示意要投完那個半局」。

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