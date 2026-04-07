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首轟雖遲到 魔鷹席先賣光

2026/04/07 05:30

澄清湖球場94席「魔鷹席」已完售。（記者李惠洲攝）澄清湖球場94席「魔鷹席」已完售。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹今年將挑戰全壘打王三連霸，儘管本季首轟尚未出爐，但他認為該來的時候就會出現，而今天在澄清湖球場右外野94席的「魔鷹席」已完售，他會盡己所能讓球迷開心。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹連5場有打點。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋砲魔鷹連5場有打點。（記者李惠洲攝）

魔鷹在前年和去年分別以30轟和25轟連莊全壘打王，其中前年和去年的澄清湖主場開幕戰都開轟，昨則中斷這項神奇紀錄。但今是「魔鷹席」首場亮相的大日子，球迷仍有機會見證他的本季首轟，他過往的55轟中，就有28轟出現在這座球場。

連5場有打點 球迷開心

魔鷹昨在主場首戰1局下就敲出帶打點的二壘安打，已連5場有打點出現，讓主場球迷看得相當開心，他賽前受訪就說：「雖然可能讓人印象深刻的全壘打，或是打點很多的大場面，對我來說都還沒有發生，但我覺得那些長打或是全壘打，都會自然出現。」魔鷹強調，他就是專注在把自己表現好，希望可以讓球迷滿意，「球迷開心，我也開心。」

魔鷹大讚今年迎來的新隊友黃子鵬，表示他至今兩場先發都投得很好，「他會說英文和西班牙文，是很好溝通、很好相處的人。」黃子鵬首戰投7局失2分吞敗，前天第2場先發更繳出8局失1分無關勝敗，魔鷹笑說：「我對他說抱歉，第1場先發，沒打任何打點回來，他說沒有關係。上一場我靠保送把打點送回來，他跟我謝謝，我說沒問題，我欠你的。」

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