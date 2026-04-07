味全隊史三振王 鋼龍贏面子輸裡子

味全鋼龍598K獨居隊史三振王，卻留下輸球遺憾。 （記者林正堃攝）

成晉搶攻本壘 猿1分險勝

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿新洋投魔爾曼、味全龍隊鋼龍，昨同場先發上演投手戰，7局送出6K、無失分的魔爾曼，力壓僅因高飛犧牲打失1分的鋼龍，讓桃猿隊1：0險勝。鋼龍正式獨居隊史三振王，紀錄夜卻留下輸球遺憾。

生涯598K 超越黃平洋

鋼龍昨2局上送出2次三振，正式超越味全龍名將黃平洋，成為隊史三振王，昨天投出6次三振，生涯三振數來到598次，持續推高隊史新猷。鋼龍6局遇到連3打席安打、無人出局滿壘亂流，雖然一把將林智平擊出的平飛球接起，造成1出局，但後續李勛傑的一壘界外飛球，龍隊一壘手朱育賢接球後轉身迅速傳本壘，仍無法阻止三壘上的成晉搶攻本壘，雙方就以這1分分出勝負。

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7局0失分 魔爾曼屠龍

魔爾曼來台2場各送出6次三振，高壓投法製造不少揮空。樂天桃猿總教練曾豪駒說：「這場同樣維持水準，也感謝他把局數拉長，讓主力牛棚喘息。他的投球角度，對方打者不易掌握，希望繼續保持。」

魔爾曼說，自己製造揮空率跟三振的一大關鍵，是盡可能搶下2好球、再以武器球取勝，但他坦言，要在中職對打者取得兩好球優勢其實不容易，來台前和克迪、石萬金等幾位來過台灣的好友討論，就得知中職風格。魔爾曼說：「台灣的打者很會纏鬥，競爭性很好，而我也享受這個對決過程。」

曾總點名的另一關鍵，是成晉搶攻本壘的判斷。成晉說：「其實春訓跟賽前，教練都會提醒。當下因為已是比賽後段，對方要轉身再傳球也不容易，判斷應該要拚。」成晉說，一瞬間主要是自己判斷，而三壘指導教練也有指示，正好跟教練的想法同步。

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