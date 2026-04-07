台新新光金贊助味全龍 林維俊開球力挺

台新新光金控總經理林維俊（左二）擔任主場開球嘉賓，展現集團對棒球運動的支持。（台新新光金控提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台新新光金控贊助中職味全龍隊，並以實際行動力挺國內棒球發展。世界棒球經典賽甫於上月落幕，中華職棒例行賽緊接登場，延續球迷熱情。味全龍於3日在天母棒球場舉行主場開幕戰，邀請台北市副市長林奕華擔任開球嘉賓，台新銀行暨台新育樂副董事長吳昕豪也率團到場觀賽；4日賽事則由台新新光金控總經理林維俊擔任開球貴賓，展現企業對職棒的高度支持。

林維俊表示，台新新光金控秉持「認真、創新、永續」的企業精神，長期投入各項體育活動與選手培育。今年更整合旗下資源，包括新光人壽、台新銀行、台新證券共同參與贊助味全龍隊，進一步擴大對職棒的支持力道，期盼為國內職棒發展貢獻心力，同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs），促進全民健康與福祉。

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長期投入基層

與菁英運動發展

除職棒外，台新新光金控亦長期投入基層與菁英運動發展，已連續20年贊助南投空手道隊，培育出谷筱霜、辜翠萍等亞運金牌選手。近期更宣布贊助奧運跆拳道國手羅嘉翎及街舞好手許馥雅。羅嘉翎曾於2020年東京奧運並奪得銅牌；許馥雅則以優異霹靂舞表現，成為台灣史上最年輕B-Girl冠軍。林維俊指出，兩位選手在賽場上的拚戰精神，與企業「認真」理念高度契合，兩位選手今年有望代表台灣參加亞運盛會。

台新新光金控強調，將持續扮演選手後盾，協助運動員專心備戰、爭取佳績，為國爭光。同時，企業秉持「取之於社會、用之於社會」理念，積極推動體育與公益結合，除多次獲得運動部運動推手獎肯定，也連續十四年舉辦高球慈善配對賽，邀請錢珮芸、蔡佩穎等女子高球選手參與，攜手客戶揮桿行善，打造善的循環。

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