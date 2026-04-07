范國宸「關鍵雙殺」 拿MVP送瑄仔

悍將張育成（左）和范國宸跳躍擊掌慶祝。（記者陳逸寬攝）

中信4連敗

繼續墊底

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將開季的氣勢銳不可擋，昨在主場新莊先於8局下靠葉子霆適時安打扳平比數，逼出本季第1場延長賽，10局上守住無人出局滿壘沒掉分後，10局下靠林岳谷再見高飛犧牲打以5：4讓中信兄弟吞下4連敗，中信戰績1勝6敗繼續墊底，攻守兩端都很關鍵的范國宸獲選單場MVP，也讓賽後的林哲瑄引退儀式得以在勝利的喜悅中進行。

林岳谷再見犧牲打 悍將險勝

富邦打完7局以3：4落後，8局上派「勝投怪盜」張奕中繼，他用15球投1局無失分雖無關勝敗，8局下戰況立刻出現變化，王念好、葉子霆相繼安打扳平，逼出本季第1場延長賽，10局上中信無人出局滿壘連續啟用2名代打，但陳俊秀擊出雙殺打、曾頌恩被三振空手而回，10局下富邦士氣大振，范國宸適時安打把張育成送上三壘，林岳谷擊出高飛犧牲打結束比賽。

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「真的太棒了！」總教練後藤光尊指出，看到10局上搞出滿壘雖然嚇了一跳但仍信任選手，廖任磊沒有投過要承擔很大責任的位置，這場可以增加經驗與信心，至於張奕本季3次出賽球隊都贏、個人進帳2勝，希望他每場都能上場投球，因為賽後要舉行林哲瑄引退儀式，感謝選手拚命努力贏得勝利，相信會這場會是林哲瑄最棒的引退賽。

范國宸4打數2安打含1轟，都為得分做出重大貢獻，10局上策動雙殺更是關鍵，履行賽前要拿MVP送林哲瑄的約定，他表示，很開心可以贏球，其他都不重要，可以贏球就是給林哲瑄最好的禮物，10局上因為趨前守備，陳俊秀擊出的球很快，他接到後一度以為漏掉，看球在手套裡趕緊傳本壘，「就是一個瞬間，很開心有專注到最後一刻。」

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