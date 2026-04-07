自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

范國宸「關鍵雙殺」 拿MVP送瑄仔

2026/04/07 05:30

悍將張育成（左）和范國宸跳躍擊掌慶祝。（記者陳逸寬攝）悍將張育成（左）和范國宸跳躍擊掌慶祝。（記者陳逸寬攝）

中信4連敗

繼續墊底

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將開季的氣勢銳不可擋，昨在主場新莊先於8局下靠葉子霆適時安打扳平比數，逼出本季第1場延長賽，10局上守住無人出局滿壘沒掉分後，10局下靠林岳谷再見高飛犧牲打以5：4讓中信兄弟吞下4連敗，中信戰績1勝6敗繼續墊底，攻守兩端都很關鍵的范國宸獲選單場MVP，也讓賽後的林哲瑄引退儀式得以在勝利的喜悅中進行。

林岳谷再見犧牲打 悍將險勝

富邦打完7局以3：4落後，8局上派「勝投怪盜」張奕中繼，他用15球投1局無失分雖無關勝敗，8局下戰況立刻出現變化，王念好、葉子霆相繼安打扳平，逼出本季第1場延長賽，10局上中信無人出局滿壘連續啟用2名代打，但陳俊秀擊出雙殺打、曾頌恩被三振空手而回，10局下富邦士氣大振，范國宸適時安打把張育成送上三壘，林岳谷擊出高飛犧牲打結束比賽。

「真的太棒了！」總教練後藤光尊指出，看到10局上搞出滿壘雖然嚇了一跳但仍信任選手，廖任磊沒有投過要承擔很大責任的位置，這場可以增加經驗與信心，至於張奕本季3次出賽球隊都贏、個人進帳2勝，希望他每場都能上場投球，因為賽後要舉行林哲瑄引退儀式，感謝選手拚命努力贏得勝利，相信會這場會是林哲瑄最棒的引退賽。

范國宸4打數2安打含1轟，都為得分做出重大貢獻，10局上策動雙殺更是關鍵，履行賽前要拿MVP送林哲瑄的約定，他表示，很開心可以贏球，其他都不重要，可以贏球就是給林哲瑄最好的禮物，10局上因為趨前守備，陳俊秀擊出的球很快，他接到後一度以為漏掉，看球在手套裡趕緊傳本壘，「就是一個瞬間，很開心有專注到最後一刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中