BCL》做客不設「防」 國王慘輸南華

李愷諺（右）拿下10分，是國王唯一得分上雙的本土球員。 （取自FIBA官網）

傑登、喬丹合攻59分

國王傑登昨攻下31分全隊最高。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新北國王昨在亞洲籃球冠軍聯賽東亞資格賽（BCL）首戰作客香港，洋將傑登和喬丹雖然合力攻下59分，但團隊防守無法有效限制對手，40分鐘的比賽讓對手拿了超過100分，最終以82：103不敵香港南華吞下首敗。

國王上季在BCL資格賽雖晉級4強，但在4強戰不敵桃園領航猿，無緣冠、亞軍戰也無法闖進正賽，最後在季軍戰不敵印尼雅加達明燈，獲得第4名。由於國王上季在TPBL奪冠，本季依舊能取得BCL資格賽的參賽資格，他們在資格賽小組賽和領航猿、蒙古烏蘭巴托野馬和南華同組。

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國王本季除了在TPBL出賽，還得兼顧東亞超級聯賽賽程，因此在洋將人選上多作保留，除了原本已在TPBL註冊的沃許本、奧帝、飛米和杰倫外，另外也把傑登、喬丹留在陣中，先前為東超簽下的「新台灣人」Q.戴維斯也繼續在BCL登場。

林書緯、呂政儒缺席

這次出征香港，林書緯、呂政儒未隨隊，由李愷諺、林彥廷領軍，洋將則有傑登、喬丹和戴維斯。不過，昨面對南華卻意外陷入苦戰，半場打完已落後16分，雖然國王全場團隊命中率45.4%不算太差，但防守完全無法限制對手，籃板也輸了15個，末節甚至落後逾30分，打得毫無競爭力。

洪志善︰防守是敗因

總教練洪志善坦言，防守是關鍵，「防守做得不夠理想，讓對方得了103分，這絕對是輸球主因，在客場高強度的對抗下，若無法有效壓制對手得分，進攻也會隨之承擔更大的壓力。」

國王傑登攻下全隊最高的31分，喬丹進帳28分、10籃板，李愷諺拿下10分，也是唯一得分上雙的本土球員。香港南華方面，團隊命中率高達53.2%，202公分的外援安德拉進帳22分、13籃板，南華目前戰績1勝1負，明晚要在主場迎戰領航猿。

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