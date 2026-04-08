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自由日日Shoot》控教練團失能 女足國腳連署換帥

2026/04/08 05:30

台灣女足球現任外籍主帥查克摩爾被指缺乏戰術素養，早就不被球員信任，（資料照，美聯社）台灣女足球現任外籍主帥查克摩爾被指缺乏戰術素養，早就不被球員信任，（資料照，美聯社）

前教頭未續約

台灣女足球員連署陳情教練團失能，要求立即撤換總教練、重組教練團。（資料照，美聯社）台灣女足球員連署陳情教練團失能，要求立即撤換總教練、重組教練團。（資料照，美聯社）

查克摩爾接手

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女足在3月亞洲盃無緣拿下明年世界盃參賽門票，原來背後還有隱情，昨18位球員發起連署陳情書，點名現任外籍主帥查克摩爾為首的教練團失能，盼運動部、國訓中心及足球協會能正視問題，並要求立即撤換總教練、重組教練團。

台灣隊在亞洲盃小組賽0：2不敵日本，8強賽鏖戰至延長賽才被中國連進2球吞敗，可惜最後再附加賽不敵北韓無緣重返世界盃，前進世界盃的最後希望是11月登場的洲際附加賽。

正因仍抱有希望，球員才在此時群起反彈，足壇人士透露，查克摩爾過去是守門員教練，因前主帥陳曉明未被續約才被拔擢接任總教練，但他缺乏戰術素養，早就不被球員信任，在北韓之戰後就有出現「換帥」聲音。

指缺乏戰術素養

不被球員信任

據了解，去年9月接任總教練的查克摩爾，任期到今年名古屋亞運結束，提前解約需支付龐大解約金，也是他即使不被球員信任，卻仍未遭到開除的主因。

足協回應，該事件不是單一事件，反映出國家隊長期制度與管理層面的結構性問題，將以此為契機，推動國家隊治理與選訓制度的專業化與制度化改革。

足協理事長張璨將與技術委員會共同檢視與應對機制，足協也重申，球員是國家最重要且不可替代之核心資產。對陳情內容所提到的運動傷害風險（如5.75公分肌肉嚴重撕裂）、訓練負荷管理爭議，及戰術溝通與管理機制失靈等問題，足協高度重視並表達嚴正關切。

足協︰成立專案調查小組

足協將成立專案調查小組，由前國訓中心執行長、現任足協首席顧問李文彬擔任召集人，結合運動專業人士共同參與，預計30天內調查完畢。

運動部則表示，調查完成後儘速做出明確決策，並對外說明，以回應球員及社會期待。

不過，足協未回應是否找尋新主帥，僅以程序正義為由，等調查報告完成後再決定。

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