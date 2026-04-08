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約基奇大三元 金塊登西部第3

2026/04/08 05:30

金塊約基奇（左）再寫大三元，率隊在延長賽擊退拓荒者。 （法新社）金塊約基奇（左）再寫大三元，率隊在延長賽擊退拓荒者。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕一度落後18分的金塊昨在決勝節迎頭趕上，約基奇全場繳出35分、14籃板、13助攻大三元，率隊在延長賽以137：132擊退拓荒者，豪取9連勝，戰績51勝28負也擠下湖人登上西部第3。

面對聯盟後段班拓荒者，金塊因擋不住對手外線火力陷入苦戰，上半場就落後14分，但穆雷、A.戈登在決勝節帶頭反擊，打出26：8的攻勢後來居上，兩人也在延長賽連續飆進三分球，率隊擴大分差。

金塊並非仰賴三分球的隊伍，昨三分線38投12中，但內線得分達66分，是拓荒者的1倍，做為中流砥柱的約基奇居功厥偉，他也完成生涯第2次單場至少拿下35分、10籃板、10助攻、5抄截和2火鍋，是聯盟40年來最多紀錄。

約基奇過去7場繳出27.7分、15.3籃板、13.4助攻的強勢演出，為金塊在排名卡位戰搶下優勢，也為爭奪MVP添加籌碼。

溫班亞瑪傷退

馬刺達標60勝

另一MVP熱門馬刺「法國怪物」溫班亞瑪昨下半場因左側肋骨挫傷休息，仍貢獻17分、5籃板、3阻攻，目前他出賽63場，想爭取年度獎項在接下來的3場只能缺席1場。馬刺昨115：102輕取七六人，繼2017年後再度於例行賽達標60勝，穩坐西部第2。

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