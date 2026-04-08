比完投9局更棒的事 雷羽組合顯威

澄清湖獅鷹戰8局下因雨裁定，兩隊總教練握手言和。 （記者李惠洲攝）

〔記者黃照敦／綜合報導〕昨天澄清湖進行中職唯一比賽，統一獅和台鋼雄鷹打到8局下2出局，比賽第2度因雨暫停，最終以1：1裁定，成為開季第一場和局。

陳重羽成為獅隊主戰捕手。（記者李惠洲攝）

布雷克7.2局好投

獅隊洋投布雷克投出7.2局優質先發。（記者李惠洲攝）

8局因雨裁定和局

獅隊先發布雷克不受雨勢影響，和新歡陳重羽投捕搭檔默契十足，儘管比賽打打停停，布雷克獨撐7.2局只被敲5支安打，尤其投捕不急躁，布雷克未投出保送，也只送出1K，但僅用82球，若非下雨裁定，有機會挑戰本季首場9局完投，賽後獲選單場MVP。

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連兩戰搭檔陳重羽

展現絕佳默契

布雷克已經是最資深的獅隊洋投，舊愛林岱安今年琵琶別抱，跳槽富邦悍將後，原本擔心布雷克會失去倚靠，但他3月31日本季首戰和昨役都與新歡陳重羽搭配，共合作12.2局，兩戰責失分各為3分（5局）、1分，漸入佳境。

布雷克和林岱安的「布岱配」行之多年，在布雷克獅隊前6季，115場先發中，陳重羽雖也有合作過，但多數和林岱安搭配，「雷羽組合」今年預期將更緊密、並成為固定搭檔。

布雷克面對吳念庭、魔鷹和王柏融台鋼3至5棒中心打線，有效封鎖，9打席只被魔鷹敲1安，尋求連場開轟的王柏融3打席無功而返，生涯百轟仍停在M2。魔鷹在4局下敲出1分打點一壘打，追到1：1，魔鷹也締造連續6場有打點。

台鋼先發艾速特前3局被敲4支安打掉1分，之後回穩，投6局送出8K，這場投手戰在8局下又下大雨，經過數十分鐘等待後，主審陳均瑋最終仍裁定比賽以1：1提前結束。

獅隊江少慶昨在亞太球場對富邦二軍先發，投2局27球未失分，這是他傷後相隔570天首度例行賽登板，若一切順利，有望在5月回到一軍戰場，對獅隊本土先發戰力將有助益。

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