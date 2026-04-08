兄弟救牛棚 最努力的選手暫下二軍

中信兄弟開季7戰表現

〔記者林宥辰／新北報導〕過去兩季都拿70勝的中信兄弟，中職37年開季7場僅1勝、創球團史最速6敗紀錄，且近期苦吞4連敗，戰績暫時墊底，尤其牛棚不設防，成為眾矢之的，也讓教練團備感壓力。

兄弟投手王凱程被下放二軍。 （資料照）

開季僅1勝 創最速6敗紀錄

3月28日開幕戰離奇以再見觸身球，奉送樂天桃猿一勝後，透露出今年中信兄弟後援投手群的隱憂，但症狀仍在持續中，累計前7戰，後援投手群合計失分22分（19自責分）、防禦率6.58、挨6轟，都是6隊最差，在前兩年黃恩賜、吳俊偉等牛棚要角都還躺在傷兵名單，強化後援成為黃衫軍近期一道難解的習題。

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教練團苦思如何拯救牛棚，總教練平野惠一前天就預告，讓先發表現欠佳的洋投黎克調往中繼位置「不是不可能」。而昨天第一刀，先把開季3戰挨4轟的王凱程下放二軍，左投錢可倫隨隊。

平野說，王凱程在球隊內部堪稱是最努力的選手，但熱身賽至今，被擊出長打的比例確實過高，因此讓他下二軍調整。平野說：「他有跟我說，會好好調整並盡快回來，我完全相信他。」

兄弟先發投手團隊防禦率4.38也僅勝過富邦悍將，目前敗北的6場比賽，全數都先失分。在球隊打擊有追分壓力、或好不容易逆轉比數狀況下，後援投手幾乎都在高壓下登板，難以守勝，投打惡性循環下，贏球談何容易。

昨因雨延賽，兄弟投手群稍獲喘息，下一場將是週五作客樂天桃猿桃園主場。全隊也幫47歲生日的平野惠一慶生。平野坦言，身為棒球人，時間分配很規律，全隊幫他慶生，讓他感到很幸福，「本來最想能贏球，把勝利送給球迷，這才是心目中理想的一天。」

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