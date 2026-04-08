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龍變身盜壘王 看好悍將奪魁

2026/04/08 05:30

郭天信以5次盜壘成功暫居聯盟盜壘王。（資料照）郭天信以5次盜壘成功暫居聯盟盜壘王。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今年實施多項新制，其中加大壘包尺寸、投手壘上有人時每打席僅能牽制或退板2次，被認為有助於盜壘次數增加，完成前21場盜壘成功32次、失敗8次確實與去年同期有著明顯差異。味全龍總教練葉君璋認為，雖然球季才剛開始，成績僅供參考，可以預期的是，盜壘在今年各隊的進攻比重一定會提高。

11次盜壘成功

達成率100%

味全開季盜壘成功11次、成功率100％都是各隊最佳，郭天信更以5次暫居盜壘王，葉君璋表示，很多球員剛進職棒時年紀較輕，沒有考慮細節，很單純只是想跑，成功率較低，隨著技術與心態逐漸成熟，在場上的表現會有更好的效果。

壘包加大催化

全聯盟32次達陣

葉君璋指出，味全雖是腳程不錯的球隊，因為跑壘的品質不是很好，經常針對盜壘跟選手溝通，畢竟球季要打120場，必須根據每個階段的狀況起伏，採取不同的進攻策略，不會特別強調速度戰。此外，加大壘包對進攻雖是好事，相對在守備上也要努力防止被盜壘；至於今年的盜壘表現，他最看好富邦悍將，「他們熱身賽跑最多，大概有點累了，需要休息一下。」

中職本季打完21場，盜壘成功32次成功、失敗8次、成功率80％，都優於去年同期的成功28次、失敗16次、成功率63.6％，緊追在味全之後的是富邦悍將成功8次、3次失敗與台鋼雄鷹成功6次、失敗1次，中信兄弟成功與失敗各1次、成功率50％都是各隊最少。

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